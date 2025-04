Rok 2023 tuż za rogiem, a to oznacza, że czas najwyższy pomyśleć o kreacji na ostatnią, grudniową noc. Bez względu na to, jakie masz plany — domówka u znajomych, uroczysty bal, wieczór z rodziną, planszówki, tańce do rana w klubie — Sylwester to dobry pretekst, aby pójść na całość ze swoim wyglądem i olśniewać od stóp do głów. Oprócz imprezowej kreacji (zobacz: sukienki na sylwestra 2022/2023, bluzki na sylwestra 2022/2023, kombinezony na sylwestra 2022/2023) zadbaj też o makijaż i podkręć go maksymalnie. Naprawdę, nie ma lepszej okazji, żeby wyciągnąć z kosmetyczki brokat, kolorowe cienie, rozświetlacz, pomadki w odważnych odcieniach i wszystko to, co na co dzień zbiera kurz na tyłach szuflady.

Reklama

Opcje na makijaż sylwestrowy 2022/2023 są nieograniczone — od lśniących powiek, ozdobnych naklejek i graficznych kresek eyelinerem po metaliczny smoky eyes. Wtedy nie ma limitu błysku i wszystko jest dozwolone. Natomiast jeśli nie jesteś fanką brokatu i lubisz klasyczny make-up, nigdy nie zawiedzie cię zabójcza czerwona warga. To najprostszy i najszybszy sposób na podniesienie swojego wyglądu.

Zjedź w dół i odkryj 5 pomysłów na modny makijaż sylwestrowy 2022/2023.

Spis treści:

Nic tak nie krzyczy „Szczęśliwego Nowego Roku!”, jak lśniąca powieka. Możesz wzmocnić ją klasyczną jaskółką lub pójść na całość i narysować eyelinerem graficzne kreski.

Paznokcie na sylwestra 2022/2023: 5 projektów, które uzupełnią twój imprezowy look

Inny pomysł na makijaż sylwestrowy 2022/2023? Błyszczące naklejki na powiekach. Wzmocnij cyrkoniami swój podstawowy make-up lub udekoruj nimi całą powiekę, jak zrobiła to Cara Delavigne, podczas tegorocznej Met Gali. Wymaga wysiłku i cierpliwości, ale efekty są tego warte.

Brokat nigdy nie wygląda lepiej niż właśnie teraz. Obsyp nim powiekę lub okolice oka. Twój makijaż z miejsca wskoczy na wyższy poziom.

Oczy syreny: zmysłowy i kuszący make-up z TikToka, który sprawi, że uwiedziesz każdego

Jeśli nie lubisz błyszczącej powieki, ozdobnych naklejek, co powiesz na ten złocisto-brązowy makijaż? Pamiętaj tylko o hojnej porcji tuszu do rzęs, żeby mocno zaakcentowć oko. Elegancki, wyrafinowany i będzie współgrał z kreacją w każdym stylu.

Nigdy nie zawiedzie cię też smoky eyes. To klasyczny make-up imprezowy, który działa na każdego! Aby uzyskać sylwestrową wersję, sięgnij po metaliczne i brokatowe cienie. Piekielnie ładny, seksowny i łatwy do zrobienia.

Reklama

Czytaj także:

Makijaż krok po kroku: w jakiej kolejności nakładać kosmetyki, żeby uzyskać trwały make-up?

Jak idealnie dopasować róż do szminki? Sprytny trik, który działa za każdy razem