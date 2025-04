Makijaż ślubny to, zaraz po sukni, najważniejszy element stylizacji panny młodej. Czasy, w których królował mocny smoky eyes w bardzo ciemnych kolorach odeszły w zapomnienie. Wreszcie nadeszła era pieknych, delikatnych i rozświetlonych makijaży.

5 makijaży ślubnych na rok 2020:

Zaczynamy od klasyka - kreska na oku idealnie wpisze się w charakter każdej sukni (i imprezy). Warunek jest jeden - musi być umiejętnie zrobiona i dopasowana do kształtu oka.

Kreska może być wykonana eyelinerem albo miękką kredką i cieniami do powiek. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać. Eyeliner pozwoli na jej precyzyjne wyrysowanie - kreska będzie bardzo graficzna i wyrazista. Z kolei kredka zapewni miękkie, seksowne wykończenie makijażu.

Kolor kreski powinien być dopasowany do koloru oczu i karnacji. Unikaj czystej czerni - chyba, że twoja suknia nie jest biała. Najlepiej sprawdzi się brąz, szarość i odcienie granatu.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Białe cienie na powiekach to jeden z najbardziej oczywistych ślubnych makijaży - może wyglądać bardzo efektownie pod warunkiem, że cienie będą perłowe albo mocno brokatowe. Matowe białe cienie są passe i nie dodają uroku.

Rozbielone powieki wymagają mocniejszego towarzystwa - rzęsy koniecznie podkręć zalotką i wytuszuj czarną maskarą. Możesz też dodać cieniutką kreskę dla wzmocnienia efektu. Przy takim makijażu cera powinna być idealnie gładka i promienna - wykorzystaj róż do policzków i rozświetlacz.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Różowe lub wrzosowe cienie to świetna alternatywa dla białych powiek. Dodatek koloru sprawia, że stylizacja staje się bardziej wiosenna i dziewczęca.

Kolor cieni dobieraj przede wszystkim do koloru oczu - niebieskie tęczówki świetnie wyglądają przy różowych i miętowych cieniach, zielone przy fioletowych i różowych, a brązowe przy śliwkowych, niebieskich i złotych.

Jeśli zdecydujesz się na kolorowe cienie do powiek musisz pamiętać o jednym - o umiarze. Z kolorami bardzo łatwo przesadzić - jeśli nie jesteś mistrzem makijażu, wybierz się do zdolnej wizażystki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Delikatnie zaakcentowane usta to hit w makijażu ślubnym na 2020 rok. Najmodniejszymi odcieniami są wszystkie te, które oscylują między koralem, pudrowym różem i zgaszonym pomarańczem.

Szminka powinna być delikatnie ciemniejsza niż naturalny kolor ust. Różne może być za to jej wykończenie - matowe, satynowe, mocno błyszczące albo metaliczne. Towarzystwem dla podkreślonych ust powinien być subtelny róż na policzkach, wytuszowane rzęsy i odpowiednio wypielęgnowane brwi.

Pomadki w naturalnych odcieniach znajdziesz m.in. w ofercie marki Miya, Golden Rose, Lovely i Catrice.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Makijaż w odcieniach nude będzie idealny dla tych z was, którym marzy się super naturalny look w sukni w stylu boho. Warunek? Idealna, gładka cera.

Do jego wykonania potrzebujesz kremu BB, bronzera lub różu, rozświetlacza, tuszu do rzęs, kredki do brwi i jednego wybranego cienia do powiek (najlepiej beżowego lub złotego). Przyda się też coś do podkreślenia ust - może to być klasyczny błyszczyk lub pomadka w kolorze nude.

Aby makijaż miał szansę wytrzymać przez całą imprezę bez poprawek sięgnij po bazę pod makijaż - w tym wypadku polecamy przede wszystkim tę rozświetlającą.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

