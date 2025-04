Makijaż ślubny 2014

Marka Bobbi Brown opracowała makijaże na Bridal Fashion Week – jedno z największych wydarzeń branży ślubnej. W ślubnym makijażu na rok 2014 (na pokazach Caroliny Herrery, Oscara de la Renty oraz Reem Acra) widoczne są dwie tendencje.

Pierwsza z nich stawia na usta, które powinny być podkreślone matową pomadką w kolorach czerwieni, wina lub burgundu. Uważajcie, aby szminka nie była za mocna, hitem są te półtransparentne. Drugą tendencją, którą zaobserwowałyśmy na pokazach, jest idealna czarna kreska w formie "jaskółki" na górnej powiece i mocno wytuszowane rzęsy. Oba trendy z powodzeniem można połączyć. Co wybieracie?

W naszej galerii znajdziecie makijaże ślubne na 2014: