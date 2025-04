Z badania przeprowadzonego przez IIBR (Grupa IQS) wynika, że ponad połowa Polek codziennie wykonuje makijaż. Najczęściej, czyli codziennie lub prawie codziennie (52% wszystkich wskazań) malują się kobiety w wieku od 25 do 34 lat, mieszkające w miastach i zajmujące się pracą umysłową.

16% Polek w ogóle się nie maluje - są to głównie niepracujące kobiety w wieku 35-50 lat. Wykonanie codziennego makijażu zajmuje Polkom średnio 10 minut (tak deklaruje 56% respondentek) lub do 20 minut (34% wskazań). 7% kobiet na zrobienie makijażu poświęca więcej niż 20 minut dziennie.

Najczęściej wykorzystywanym do wykonania makijażu kosmetykiem jest tusz do rzęs, po który sięga zdecydowana większość (91% badanych) malujących się Polek. Polki często używają także podkładu (61%), pudrów (sprasowanych i sypkich – łącznie 56% wszystkich wskazań) oraz kredek do oczu i eyelinera (52%). Do wykonywaniu makijażu chętnie wykorzystujemy także cienie do powiek (47%), pomadkę (44%), lub błyszczyk do ust (43%). Jedna trzecia Polek malując się, stosuje korektor i róż do policzków, a co czwarta – krem ujednolicający skórę (tzw. kremy BB, kremy CC) i kredkę do brwi. Najrzadziej Polki wybierają bazy pod makijaż, rozświetlacze i bronzery (poniżej 20% wskazań).



Trzy czwarte malujących się Polek nie wykonuje makijażu w czasie choroby (74% wszystkich wskazań) lub kiedy nie wychodzi z domu (71% odpowiedzi). Co trzecia Polka nie maluje się także, kiedy wychodzi na szybkie zakupy, wykonuje aktywności fizyczne oraz przebywa na urlopie. 22% badanych nie maluje się, kiedy są już spóźnione.

Z przeprowadzonego badania wynika, że Polki z reguły po raz pierwszy malują się między 14 a 17 rokiem życia (38% wszystkich wskazań). 17% badanych po raz pierwszy umalowało przed ukończeniem 14 lat, a 9% wszystkich kobiet deklaruje, że pierwszy makijaż wykonały po osiągnięciu dorosłości – czyli po ukończeniu 18 lat. Co trzecia badana Polka nie potrafiła sobie przypomnieć, w jakim wieku umalowała się po raz pierwszy.

Niemal połowa Polek (47% wszystkich wskazań) wykonuje makijaż w domu – najczęściej w łazience (32% wszystkich deklaracji). 22% badanych maluje się w pracy lub szkole, a 6% w trakcie dojazdu do szkoły i pracy, czyli w samochodzie lub komunikacji miejskiej.

Po co Polki wykonują makijaż?

Przede wszystkim po to, żeby czuć się pewniej, wyglądać atrakcyjniej oraz aby ukryć niedoskonałości urodowe (kolejno: 56%, 55% i 54% wszystkich wskazań). 43% badanych kobiet makijażem chce podkreślić swój wygląd a co 10. badana chce dzięki niemu wyglądać poważniej. Dla 6% Polek wykonanie makijażu jest jednoznaczne z zapewnieniem sobie młodszego wyglądu.

Badanie przeprowadzono w dniach: 20-21.08.2014 (w ramach IQS 96 - Omnibus online) techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) metodą Real Time Sampling (emisja ankiet na stronach internetowych). W badaniu ogółem wzięły udział N=453 Polki w wieku 15 - 50. © IIBR - Grupa IQS, wrzesień 2014.