Jesteś fanką różowego? To fantastycznie! Wykorzystaj ten chyba najbardziej dziewczęcy kolor w makijażu i nie obawiaj się przesadnej słodyczy.

Możesz być niesamowicie kobieca i wyrafinowana także w wersji pink – Pink Flamingo. Makijaż Pink Flamingo zacznij od nałożenia podkładu do twarzy Lasting Performance, który świetnie kryje, a przy tym jest lekki. Jeśli użyjesz do tego pędzla, podkład dosłownie stopi się ze skórą i stanie się niewidoczny. Utrwal go sypkim pudrem o naturalnym odcieniu, a kości policzkowe muśnij różem Creme Puff w odcieniu Lovely Pink. Teraz pora na intensywny różowy akcent, czyli cienie do powiek Wild Pots.

W zależności od stylizacji i fryzury, różowy makijaż doskonale sprawdzi się zarówno

na co dzień, jak i na wielkie wyjście. Sezon letni to idealny czas na eksperymenty z dosłownie każdym odcieniem tego koloru – mówi oficjalna makijażystka Max Factor, Eryka Sokólska

Zacznij od jaśniejszego cienia i nałóż go na całą powiekę – możesz zrobić to palcami, jeśli nie jesteś mistrzynią aplikacji pędzelkiem. Następnie sięgnij po ten ciemniejszy i podkreśl nim środek powieki oraz jej zewnętrzny kącik. Nie zapomnij o narysowaniu cienkiej czarnej kreski na górnej powiece i mocno podkreśl rzęsy maskarą Voluptuous False Lash Effect – będą uniesione, gęste i czarne.

A co z ustami? Muszą być soczyście różowe, zatem sięgnij po pomadkę Lipfinity Longlasting w odcieniu Evermore Lush – wygodnie będzie Ci nałożyć ją pędzelkiem i wykończyć aplikację palcami.

Co dalej? To wszystko, bo w końcu... róż i już!

1. Loose Powder Puder sypki

2. Pomadka Lipfinity Longlasting nr 60 Evermore Lush

3. Mastertouch korektor 303

4. Róż Creme Puff Lovely Pink

5.Wild Shadow Pot nr 101 cień do powiek Fierce Pink

6. Wild Shadow Pot cień do powiek w odcieniu Savage Rose

7. Mascara Voluptuous False Lash Effect Black

8. Podkład do twarzy Lasting Performance 105 Soft Beige

9. Kredka do oczu Kohl 020