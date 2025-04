Wokół makijażu permanentnego krąży wiele mitów - ma tyle samo zwolenniczek co przeciwniczek. A to z pewnością dlatego, że (tak jak zresztą wszystko), taki makijaż można wykonać świetnie, albo zupełnie nieestetycznie. O to by wyglądał karykaturalnie niestety bardzo łatwo.

Makijaż permanentny jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz zawsze wyglądać perfekcyjnie, ale często nie masz czasu na wykonanie klasycznego makijażu. Ułatwi życie, jeśli masz problemy ze wzrokiem, albo kosmetyki kolorowe cię uczulają. Tego typu makijaż może być ratunkiem dla tych osób, które na przykład w ogóle nie mają własnych brwi lub kontur ich ust jest niewyraźny. Zobacz, co powinnaś wiedzieć o makijażu permanentnym, zanim zdecydujesz się na jego wykonanie.

Makijaż permanentny jest rodzajem tatuażu o bardzo płytkim przenikaniu barwnika. Z tą różnicą, że w przypadku tatuażu barwnik aplikuje się na głębokość 0,8 -1,4 mm, czyli do górnej warstwy skóry właściwiej, gdzie pozostaje na zawsze. W makijażu permanentnym barwnik jest wprowadzany na głębokość 0,3 -0,8 mm, a więc do warstwy podstawnej naskórka. Warstwa ta z biegiem czasu ulega naturalnemu złuszczeniu. W związku z tym makijaż po pewnym czasie staje się coraz słabszy i jaśniejszy.

Najczęściej wykonywany makijaż permanentne to:

kreski na górnej i/lub dolnej powiece,

korekta brwi,

makijaż ust.

Makijaż permanentny utrzymuje się od 3 do 6 lat (dużo zależy od miejsca i techniki wykonania makijażu), przy czym stopniowo ulega rozjaśnieniu. Po wykonaniu makijażu w ciągu 4 - 7 dni makijaż blednie do ok. 40-50% wyjściowego koloru. W tym czasie mogą pojawić się drobne nierówności. Miejsce, gdzie był wykonywany zabieg, mogą pokryć drobne strupki, które z czasem będą się delikatnie łuszczyć.

Po ok. 2 tygodniach po zabiegu niezbędna jest korekta, która powinna wyrównać powstałe nierówności. Ostateczny efekt makijażu otrzymujemy po kilku dniach od korekty. Podczas gojenia należy miejsca poddane zabiegowi smarować preparatem natłuszczającym, przyspieszającym gojenie. Linergistka wykonująca zabieg z pewnością doradzi, jakiej maści powinnaś używać.

Uzyskanie zadowalających efektów wymaga również zaangażowania od pacjentki. Dzięki temu makijaż będzie wyglądał bardzo efektownie. Zalecenia zależą oczywiście, od tego, na jakiej części twarzy jest wykonywany zabieg.

Przed makijażem brwi - 4 tygodnie przed zabiegiem nie należy wykonywać henny, a 2 tygodnie wcześniej regulować brwi. Dzień wcześniej warto wykonać delikatny peeling złuszczający.

- 4 tygodnie przed zabiegiem nie należy wykonywać henny, a 2 tygodnie wcześniej regulować brwi. Dzień wcześniej warto wykonać delikatny peeling złuszczający. Przed makijażem oczu - 4 tygodnie przed zabiegiem nie wykonuj henny rzęs. Masz wrażliwe oczy? Przed zabiegiem zastosuj krople homeopatyczne kapsułki z arniki. Nosisz soczewki? Pamiętaj, żeby ich nie zakładać w dniu zabiegu.

- 4 tygodnie przed zabiegiem nie wykonuj henny rzęs. Masz wrażliwe oczy? Przed zabiegiem zastosuj krople homeopatyczne kapsułki z arniki. Nosisz soczewki? Pamiętaj, żeby ich nie zakładać w dniu zabiegu. Przed makijażem ust - warto 3 dni wcześniej zacząć przyjmować profilaktycznie preparat antywirusowy Heviran 800.

WAŻNE! 24 godziny przed każdym zabiegiem makijażu permanentnego nie można się opalać, spożywać alkoholu i przyjmować aspiryny.

Profesjonalna linergistka ma doświadczenie, jest w stanie zademonstrować zdjęcia swoich prac i certyfikaty ze szkoleń. Potrafi doradzić odpowiedni kolor barwnika, który jest dobrany do twojej cery, koloru włosów i oczu.

Uważnie słucha twojego zdania co do nowego kształtu i koloru brwi, ale jednocześnie ma swoje, poparte profesjonalizmem zdanie na ten temat i potrafi dobrze doradzić. Pracuje na dobrych kosmetykach i sprzęcie. Aby znaleźć dobrą linergistkę lub salon, który wykonuje zabieg permanentnego makijażu brwi najlepiej zasięgnąć rad i posłuchać opinii osób, które już w danym miejscu wykonały zabieg.

My możemy polecić z czystym sumieniem Centrum Makijażu Permanentnego Magdaleny Bogulak i Klinikę Miracki. Z innymi miejscami niestety nie mamy doświadczenia!

Odczuwanie bólu jest sprawą indywidualną! Przed zabiegiem stosowane są maści oraz żele znieczulające, które minimalizują poczucie dyskomfortu. Do makijażu ust stosowane jest również znieczulenie stomatologiczne, które może wykonywać tylko lekarz. Dość bolesny jest makijaż ust i powiek, a makijaż brwi jest raczej mało przyjemny, nie można go nazwać bolesnym.

Zabieg wykonuje wykwalifikowana i dyplomowana linergistka. Oprócz doświadczenia jako kosmetyczka i wizażystka, osoba taka musi mieć zdolności plastyczne. Doświadczona kosmetyczka-linergistka precyzyjnie i bezpiecznie wykonuje tego typu zabiegi.

Wykonanie makijażu trwa zazwyczaj od 1 do ok. 2 godzin. Iniekcja pigmentu pod skórę wymaga niebywałej precyzji i skrupulatności.

Zabieg zaczyna się od oczyszczenia i dezynfekcji skóry. Następnie wykonywany jest na skórze rysunek docelowego kształtu brwi, ust lub kreski na oku, a następnie linergistka dobiera odpowiedni barwnik. Uwzględnia przy tym kolor cery, oczu i włosów klientki. Na obszar poddawany zabiegowi aplikowane jest znieczulenie miejscowa i następuje precyzyjna aplikacja barwnika.

Zaraz po zabiegu makijaż wydaje się mocny i przerysowany. Pojawia się lekka opuchlizna, która szybko znika. Wszystko tak naprawdę zależy od sprzętu jakim wykonany był makijaż, czyli jak głęboko został wprowadzony barwik.

Po ok. 3-5 dniach skóra zaczyna się delikatnie łuszczyć. Ten proces może być prawie niezauważalny, ale lepiej w tych dniach nie umawiać ważnych spotkań, aby nie narazić się na dyskomfort.

W tym czasie barwnik częściowo znika, czyli wyłuszcza się do 40-50% po pierwszym zabiegu. Po około 2 tygodniach - do miesiąca, niezbędne jest uzupełnienie makijażu, czyli wzmocnienie koloru.

Przez 2 tygodnie po zabiegu nie należy chodzić do sauny i do solarium.

Makijaż permanentny jest wykonywany, aby twarz nie wyglądała na umalowaną, a naturalnie i ładnie zarysowaną. Można oczywiście wykonać makijaż mocniejszy np. ciemniejsze usta czy wyraźne brwi, jednak należy pamiętać, że to decyzja na lata i powinna być dobrze przemyślana. Warto zaufać wykwalifikowanej kosmetyczce, której doświadczenie często najlepiej podpowiada, jakie kolory sprawdzają się u poszczególnych klientek.

Postawą sukcesu jest wykwalifikowana linergistka z dużym doświadczeniem, umiejętnościami manualnymi, a także dobrze rozumiejąca potrzeby klientki. Nie warto oszczędzać przy wyborze salonu, Pamiętaj, że efekty są trwałe.

Barwniki stosowane w gabinetach mogą być pochodzenia roślinnego i mineralnego. Powinny posiadać atesty UE. Jest to bardzo ważne, ponieważ są pewne i nie tracą na wartości, czyli nie zmieniają koloru z biegiem czasu.

Warto również zwrócić uwagę na cenę zabiegu. Gabinety oferujące wyjątkowo niskie ceny często używają tanich barwników, słabych aparatów lub nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Warto zatem najpierw sprawdzić miejsce, do którego chcesz się udać, jego renomę i opinie o nim. Konsekwencje źle wykonanego makijażu mogą być naprawdę straszne.

infekcja wirusowa,

cukrzyca,

łuszczyca,

ciąża

przyjmowanie leków sterydowych,

infekcja lub choroby oczu,

używanie preparatu na porost rzęs (miesiąc przed zabiegiem należy go odstawić),

przedłużane lub zagęszczane rzęsy (należy je zdjąć przed zabiegiem).

Przed wykonaniem zabiegu konieczne jest wypełnienie dokumentów dotyczących stanu zdrowie, przyjmowanych leków, przebytych w ostatnim czasie chorób i zabiegów medycznych. Dopiero wtedy linergistka decyduje o możliwości wykonania zabiegu.

Ceny wykonania makijażu permanentnego różnią się nieznacznie w zależności od salonu kosmetycznego lub gabinetu medycyny estetycznej. Zabieg makijażu brwi można wykonać w cenie 800-1400 zł, makijaż ust od ok. 800 zł za kontur do ok. 1400zł za całościowe wypełnienie lub cieniowanie. Kreski na powiekach to koszt 450-600 zł (górne lub dolne, razem najczęściej zabieg jest tańszy). Korekta w zależności od salonu jest wliczona w cenę zabiegu lub kosztuje 30-60% jego wartości.

Makijaż permanentny nie należy do zabiegów tanich, ale jeżeli zostanie dobrze wykonany, będziesz mogła cieszyć się nim przez lata, a także zaoszczędzisz na kosmetykach do makijażu, które przestaną być potrzebne.

Makijaż permanentny można wykonać o każdej porze roku, także wiosną i latem.

Najlepiej jednak wykonać go miesiąc przed urlopem. Wynika to z ograniczeń po zabiegu. Nie wolno wówczas korzystać z kąpieli morskich, basenu sauny i solarium, nie powinno się opalać, a w przypadku makijażu permanentnego ust niewskazane jest też latanie samolotem (zagrożenie opryszczką). Przed i po takim zabiegu należy przyjmować leki przeciw opryszczce. Jest to zalecane nawet tym pacjentkom, które nigdy nie miały opryszczki.

Makijaż permanentny brwi

To metoda na poprawę nieregularnych, rzadkich i asymetrycznych brwi, ale także, takich, które były źle depilowane i straciły swoją naturalną linię. Makijaż permanentny brwi może być wykonany na kilka sposobów:

metoda włoskowa - wygląda najbardziej naturalnie, ale jest również najdroższa,

- wygląda najbardziej naturalnie, ale jest również najdroższa, metoda cieniowania - efekt pudru, zapewnia całościowe pokrycie kolorem skóry (odpowiednie dla rzadkich lub jasnych brwi).

Wybór metody zależy od tego, jakiego oczekujesz efektu. Cieniowanie zapewnia całościowe pokrycie kolorem skóry (odpowiednie dla rzadkich lub jasnych brwi) Metoda piórkowa to dorysowanie pojedynczych włosków (odpowiednia przy gęstych, ale nieregularnych brwiach).

Makijaż permanentny ust

Makijaż permanentny ust w zależności od preferencji może być jedynie obrysem konturu ust - sprawi, że wargi będą wyraźniejsze i będą miały bardziej regularny kształt, ale pozostaną w naturalnym kolorze.

Możesz również zdecydować się na pokrycie całych ust kolorem, to da efekt delikatnie umalowanych ust. Przy tej metodzie usta zostają także wycieniowane, aby uzyskać pełniejszy kształt. Kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy od naturalnego, zależnie od potrzeb.

Makijaż permanentny oczu

Dla wielu kobiet sporym problemem jest rysowanie na powiekach równych kresek kredką lub eyelinerem. Rozwiązaniem tego problemu makijaż permanentny oczu. Kreski mogą przebiegać tuż przy nasadzie rzęs, dając efekt zagęszczenia lub pełnić funkcję dekoracyjną. Możesz również zdecydować się na wykonanie kreski na dolnej powiece.

Pigmentacja medyczna i pigmentacja głowy

Często zapominamy, że makijaż permanentny to nie są jedynie zabiegi upiększające. Tego rodzaju pigmentacja jest w stanie skorygować blizny i pomóc osobom cierpiącym na bielactwo. W najlepszych salonach można wykonać makijaż permanentny brwi lub kreski dekoracyjne u osób po chemioterapii.

