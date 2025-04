Nie masz pomysłu na to, jak pomalować oczy? Jak się okazuje - nie ty jedna. Większość kobiet codzienny makijaż wykonuje nakładając na twarz podkład i róż oraz po prostu tuszując rzęsy. A wcale nie musi tak być! Zobacz, jaki makijaż oczu proponuje nasza makijażystka Colette Gabrysiak. W naszym zestawieniu na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Jaki makijaż oczu jest najmodniejszy? Zobacz nasze propozycje!

Każdego dnia możesz wykonywać inny make-up. Oto nasze propozycje:

1. MAKIJAŻ DO CZARNEJ SUKIENKI

Idealnie sprawdzi się na wieczorne wyjście na imprezę lub na romantyczną kolację. Choć jest dość intensywny, pięknie podkreśla zalotność spojrzenia.

Jaki makijaż do czarnej sukienki? Podpowiadamy!

2. MAKIJAŻ DO NIEBIESKIEJ SUKIENKI

To delikatny makijaż, który również świetnie sprawdzi się jako makijaż do pracy lub na niedzielny spacer. Jest dość łatwy w wykonaniu.

Jaki makijaż do niebieskiej sukienki? Podpowiadamy!

3. MAKIJAŻ DO PRACY

Ale nie tylko! Możesz go wykonać wybierając się na wszelkie uroczystości rodzinne. To idealna opcja na co dzień!

Jaki makijaż do pracy będzie najlepszy? Przekonaj się i zobacz, jak go zrobić!

4. MAKIJAŻ DO ZIELONYCH OCZU

Nawet jeśli twoje oczy są niebieskie, będziesz wyglądać w nim zniewalająco! To zupełnie inna gama kolorystyczna jeśli chodzi o cienie do powiek od tej, która jest oklepana i którą stosują wszystkie kobiety (mowa o brązach i beżach). Warto ją wypróbować!

Jaki makijaż pasuje do zielonych oczu?

5. MAKIJAŻ DO KLUBU

To bardzo oryginalna wersja smoky eyes, którą dodatkowo podkreśla brokatowy pyłek. Zakochasz się w tym makijażu oczu!

Jak wykonać modny make-up do klubu?

6. MAKIJAŻ DO PIWNYCH OCZU

Cudownie podkreśli głębię twojego spojrzenia i nie będzie zbyt nachalny. Spróbuj, a na pewno nie pożałujesz!

Jaki makijaż do piwnych oczu? Podpowiadamy!