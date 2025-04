Fiolet w makijażu to kolor niełatwy. Trzeba pewnej wiedzy, by sobie z nim poradzić. Jak to zrobić? Radzi Kamila Samselska, Malu Malu makeup room.

Fiolet to kolor dla wszystkich!

Choć nie każdy jego odcień. Najbardziej neutralne są oberżyna i ciemna śliwka. Można śmiało ich używać w każdym wieku, bez obawy, że dodadzą lat. Bardziej wymagające są jaśniejsze odcienie fioletu: wrzos, lila i elektryzujący ultrafiolet – bo w pewnym wieku mogą postarzać.

Jak dobrać kolor cieni do koloru oczu?

Oczom jasnym intensywności dodadzą ciemniejsze odcienie śliwki i oberżyny. Przy ciemnych tęczówkach spojrzenie rozjaśni delikatny kolor lila, natomiast intensywności doda oberżyna.

Przy szaroniebieskich oczach sprawdzą się ciemniejsze odcienie śliwki, jaśniejsza oberżyna, wrzos.

Błękitny kolor ładnie podkreśli jasny lila lub nasycona śliwka.

Dla zielonych tęczówek doskonałe tło stworzą: neonowy fiolet, oberżyna, jasny fiolet.

Oczy brązowe rozjaśnią delikatne odcienie lila, a intensywność ich koloru podkreśli kolor ciemnej śliwki.

Mat czy połysk?

Coraz modniejsze stają się satyna, perła i brokaty. Ale uwaga! Nie polecamy ich paniom dojrzałym, bo podkreśla zamrszczki i nierówności na powiekach. Dla nich najlepsze będą cienie matowe.

Jeśli nie cienie, to przynajmniej kreska...

Nie lubisz intensywnego makijażu? Mocny, fioletowy make-up zostaw sobie na specjalne okazje. Na co dzień możesz wprowadzić ten kolor do makijażu w postaci kreski. Możesz narysować ją na górnej powiece, na linii rzęs, cieniem (cienkim ukośnym pędzelkiem) lub kredką i lekko rozetrzeć.

Kreskę możesz też namalować (i rozetrzeć) na dolnej powiece tak, by wtapiała się w rzesy. Uwaga! Rób to tylko wtedy, gdy oczy są wypoczęte lub skóra powiek jest dobrze przygotowana korektorem rozświetlającym. W przeciwnym razie oczy będą wyglądały jak podkrążone.

Z kreską możesz też trochę poszaleć. Modne są awangardowe, trochę szalone jej wersje. Na topie jest też kreska prosta, geometryczna.

