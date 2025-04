Makijaż nude jest bez wątpienia najmodniejszym makijażem tego lata. Pięknie podkreśla walory urody i tuszuje jej mankamenty. Niestety, wbrew pozorom nie jest prosty do wykonania. Znalazłyśmy kosmetyki, które ułatwią to zadanie!

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu nude:

Podstawą będzie baza - zarówno pod podkład jak i cienie. Podkład powinien mieć lekką konsystencję i powinien idealnie stapiać się z kolorem skóry. Do makijażu nude przyda się również rozświetlający korektor pod oczy, cienie do powiek, rozświetlająca kredka do brwi i beżowo-różowe błyszczyki. Zajrzyjcie do naszej galerii.



W naszej galerii znajdziecie przegląd kosmetyków do makijażu nude: