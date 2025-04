Noszą go hollywoodzkie gwiazdy jak Jennifer Aniston, Catherine Zeta-Jones, a nawet George Clooney czy Leonardo DiCaprio.

Teraz także dostępny w Polsce i coraz bardziej popularny wśród panien młodych. Airbrush make-up to nowatorska technika nakładania kosmetyków kolorowych. Higieniczna i trwała, bo kosmetyku nie wciera się w skórę, a jedynie pozostawia do wyschnięcia.

Zobacz video i dowiedz się, jak go zrobić i ile taka usługa kosztuje.

