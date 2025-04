Makijaż na święta i Wigilię powinien być gustowny i stonowany. Na 2021 rok proponujemy delikatną czarną kreskę na górnej powiece, smoky eyes w brązowo-złotych odcieniach i usta podkreślone szminką w intensywnym kolorze.

Jak wykonać makijaż na Wigilię 2021 krok po kroku?

Nasz makijaż na Wigilię 2021 opiera się na brązowych cieniach do powiek, mocno połyskujących pigmentach oraz brzoskwiniowym błyszczyku. Smoky eyes utrzymane w neutralnych kolorach to klasyka, która zawsze się sprawdzi.

Jeśli masz chłodny typ urody, możesz brązy zamienić na jasne szarości i grafit.

Zacznij od przygotowania skóry

Przed rozpoczęciem makijażu, odpowiednio przygotuj skórę. Powinna być dobrze nawilżona - po dokładnym oczyszczeniu twarzy, nałóż ulubione serum (świetnie sprawdzi się serum z witaminą C, ponieważ ma dodatkowe działanie rozświetlające) oraz krem odżywczy.

Gdy kosmetyki się wchłoną, nałóż na twarz podkład lub krem BB - użyj do tego gąbki do makijażu. Jeśli chcesz, by makijaż dłużej się trzymał i nie wyświecał w trakcie wieczoru, oprósz twarz pudrem - jeśli masz skórę normalną, wystarczy że nałożysz go na „strefę T".

Makijaż krok po kroku

Całą ruchomą część powieki pomaluj matowym, beżowym cieniem, nieco rozcierając granice tak, by idealnie połączył się z kolorem skóry. Wzdłuż górnej linii rzęs namaluj kreskę czarnym, żelowym eyelinerem. Wewnętrzne kąciki podkreśl złotym, sypkim pigmentem - najlepiej nakładać go cieniutkim, zwilżonym wodą pędzelkiem. W ten sam sposób namaluj kreskę miedzianym pigmentem. Odrobiną brokatu rozświetl wewnętrzne kąciki. Podkręć rzęsy zalotką i wytuszuj czarną maskarą. Jeśli chcesz, możesz dodatkowo dokleić połówki sztucznych rzęs. Teraz czas na konturowanie twarzy: bronzerem podkreśl kości policzkowe, rozświetlacz nałóż na najbardziej wypukłe części twarzy. Usta pomaluj błyszczykiem w brzoskwiniowym odcieniu.

Nasz makijaż na Wigilię 2021 sprawdzi się zarówno do „małej czarnej", świątecznego swetra, jak i najmodniejszej, czerwonej sukienki na święta (usta podkreśl wtedy zamiast brzoskwiniowym, to neutralnym błyszczykiem).

Kosmetyki, które zostały użyte do wykonania makijażu:

podkład nr N120 HD , Make Up Forever,

korektor Prep+Prime Light Boost, MAC,

0uder Mineralize Skinfinish Natural, MAC,

kredka do brwi Archery Blondshell, Soap&Glory,

cień Caramel z paletki Amrezy, Anastasia Beverly Hills,

pigment złoty Metal powder nr 3, Make Up For Ever,

pigment miedziany Copper, Mehron,

pigment złoty Body Sparkles nr 56, Inglot,

cielista kredka Vow, Illamasqua,

bronzer Bahama Mama, The Balm,

rozświetlacz Mary Lou Manizer, The Balm,

tusz Extended Play Gigablack Lash, MAC,

rzęsy nr 318, Ardell,

błyszczyki NYX.

