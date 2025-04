Makijaż na wesele jest z kategorii makijaży wieczorowych, dlatego wymaga trochę więcej pracy i użycia większej ilości kosmetyków niż make-up na co dzień. Powinien idealnie prezentować się zarówno na początku przyjęcia, jak i po kilku godzinach zabawy. Wykonując go samodzielnie w domu, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, które wpłyną na jego trwałość i efekt końcowy.

Przede wszystkim, dzień imprezy to nie czas na makijażowe eksperymenty. Jeśli chcesz przetestować na sobie nowe produkty lub pobawić się kolorami, zrób to wcześniej, bo stawka jest wysoka – może się okazać, że podkład, który ostatnio kupiłaś po czasie ciemnieje, a tusz się osypuje.

Kluczowe w makijażu na wesele 2022 są odpowiednie kosmetyki, które utrzymają go w ryzach przez długie godziny oraz ogólna kondycja skóry. Tydzień przed planowaną imprezą, warto systematycznie robić maseczki nawilżające i ujędrniające. Cera będzie odżywiona i pełna blasku. Sięgaj po sprawdzone produkty, do których masz pewność, że zadziałają i nie będziesz miała przykrych niespodzianek w postaci wyprysków lub uczulenia. Następnie, zainwestuj w porządną bazę pod podkład. W zależności od potrzeb, możesz użyć matującej lub rozświetlającej, która doda skórze jeszcze więcej glow. Dobry podkład i korektor w makijażu na wesele to podstawa. Mają tuszować wszystkie niedoskonałości i dawać naturalny efekt. Ślub jest też dość wzruszającym wydarzeniem, więc jeśli obawiasz się, że uronisz łzę, użyj wodoodpornego tuszu. Cały make-up spryskaj sprayem utrwalającym. Warto też na wszelki wypadek mieć w torebce bibułki matujące, które gdy twarz zacznie się wyświecać, usuną nadmiar sebum.

Czerwień na ustach to prosty, szybki i sprawdzony sposób na udany make-up. Dobrze współgra z delikatnie podkreślonym okiem. Masz całą paletę do wyboru: od ognistej czerwieni po głęboki, niezwykle elegancki burgund. Wybierz odcień, który pasuje do twojej karnacji i reszty stylizacji.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Kreska na powiece to kolejna, niezawodna propozycja makijażu na wesele. Możesz eksperymentować z jej grubością i wyglądem. W lansowanych trendach na sezon wiosna-lato 2022 modne są geometryczne kreski. Łamiemy wówczas zasady rysunku i wychodzimy poza linię, szkicując je nawet na powiekach. Gdy jednak brakuje ci odwagi na tak ekstrawagancki make-up, postaw na klasyczną czarną jaskółkę.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Ciemny cień na powiekach również sprawdzi się jako makijaż na wesele. Decydując się na make-up w tym stylu, usta niech pozostaną w neutralnych kolorach. Zachowując takie proporcje będzie elegancko i z klasą.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

W kontrze do ciemnej powieki jest mocno rozświetlone oko. Do takiego make-upu użyj cieni z perłową poświatą. Makijaż na wesele w tym stylu będzie wyglądał lekko i subtelnie. W sam raz do kreacji w pastelowych kolorach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Możesz także zdecydować się na make-up w bardziej awangardowym wydaniu i np. ozdobić okolice oczu błyszczącymi cekinami. Pięknie rozświetlą twarz. Same w sobie będą na tyle mocnym akcentem, że nie będziesz potrzebowała niczego więcej.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

