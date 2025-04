Makijaż na sylwestra 2021 musi błyszczeć! W końcu sylwestrowa impreza to jedyny taki dzień w roku, w którym możemy zaszaleć z kolorami i wykończeniem make-upu. Brokatowe powieki? Usta w kolorze neonowego różu? Rozświetlacz nałożony nie tylko na kości policzkowe, ale też łuki brwiowe, czubek nosa i czoło? Sztuczne rzęsy? Proszę bardzo!

Reklama

Nasz makijaż na sylwestra 2021 opiera się na mocnym smoky eyes w odcieniach czerni i szarości z dodatkiem srebrnego brokatu oraz na ustach w kolorze nude. Z powodzeniem możesz w nim podmienić kolory i chłodne odcienie zastąpić ciepłymi brązami, a srebro - złotem.

Jak wykonać makijaż na sylwestra 2021?

Zacznij od odpowiedniego przygotowania skóry. Jeśli będzie zadbana i odpowiednio nawilżona, makijaż nie tylko będzie lepiej się prezentował, ale także dłużej się trzymał (w końcu musi przetrwać całą noc).

Nałóż serum rozświetlające (świetnie sprawdzi się to z kwasem hialuronowym lub witaminą C) i krem do twarzy. Gdy kosmetyki się wchłoną, nałóż bazę pod makijaż a następnie podkład. Najlepiej aplikować go zwilżoną gąbką do makijażu albo palcami. Pod oczy nałóż korektor rozświetlający, który doda spojrzeniu blasku i zakrycie sińce. Teraz czas na smoky eyes!

Ciemną kredką pomaluj całą ruchomą część powieki i rozetrzyj palcem. Następnie nałóż czarny, matowy cień. Rozetrzyj granicę ciemnego cienia czystym pędzelkiem, a następnie używając szarego cienia postaraj się, aby przejście z czarnego cienia do koloru skóry było płynne. Na wewnętrzną część powieki nałóż klej do brokatu i zaaplikuj wybrany odcień błyszczących drobinek (u nas mają srebrny kolor). W wewnętrznym kąciku nałóż stalowo-zielony pigment (najlepiej będzie się trzymał nałożony na mokro). Czarną kredką podkreśl linię wodną. Podkręć rzęsy zalotką i wytuszuj czarną, pogrubiającą maskarą. Doklej sztuczne rzęsy. Czas na konturowanie twarzy. Bronzer nałóż wzdłuż kości policzkowych, a na najbardziej wypukłe części policzków nałóż rozświetlacz. Usta pomaluj cielistą kredką.

Kosmetyki potrzebne do wykonania naszego sylwestrowego makijażu:

podkład nr N120 HD, MAKE UP FOR EVER,

korektor Prep+Prime Light Boost, MAC,

puder Mineralize Skinfinish Natural, MAC,

kredka do brwi Archery Blondshell, Soap&Glory,

cień w sztyfcie Me & My Shadow Charcoal, Eyeko,

czarny cień Night Sky, Anastasia Beverly Hills,

klej do brokatu, Motives,

kolorowy brokat Glitter Pot Moon Dust, Motives,

crushed Mettalic Pigment Rain Drop, MAC,

czarna kredka Graphic Eyes Black To Earth, Zoeva,

bronzer Bahama Mama, The Balm,

rozświetlacz Mary Lou Manizer, The Balm,

tusz Extended Play Gigablack Lash, MAC,

rzęsy Iconic, House Of Lashes,

pomadka w kredce Lip Crayon Nude Hero, Zoeva.

Czytaj także:

Jak utrwalić makijaż?

7 trików makijażowych, które ułatwią życie

Makijaż do czerwonej sukienki

Reklama

Nie wiesz, co założyć na studniówkę lub bal karnawałowy?! Nie ważne, jaka okazja, idealna sukienka czeka na Ciebie w sklepie Patrizia Aryton. Kod rabatowy natomiast sprawi, że zapłacisz za nią mniej!