Kreacja sylwestrowa nie jest kompletna bez oszałamiającego makijażu. Postaw wtedy na błysk – im go więcej, tym lepiej. Nie ma żadnych limitów. Ta ostatnia, grudniowa noc rządzi się swoimi prawami, dlatego daj się ponieść imprezowemu szaleństwu.

Wypróbuj m.in. powieki obsypane brokatem mieniące się jak dyskotekowa kula, błyszczące naklejki, uwodzicielski smoky eyes, graficzne kreski czy czerwone usta. Pięknie uzupełnią każdą kreację. To też świetny moment, aby przetestować ostatnie gorące trendy np. honey lips i martini make-up.

Aby makijaż sylwestrowy wytrzymał w idealnym stanie nocne pląsy, pamiętaj o bazie przed nałożeniem podkładu oraz spryskiwaniu go na koniec fixerem. Miej też pod ręką bibułki matujące, które szybko doprowadzą skórę do ładu.

Przewiń w dół i odkryj 6 inspiracji na modny i łatwy makijaż sylwestrowy 2023/2024.

Spis treści:

Brokatowe powieki to klasyka na sylwestra. W tym roku jednak, zamiast malować je w neutralnych kolorach (złoto, srebro) postaw na odważniejszą wersją. Taki make-up będzie idealnym wyborem jeśli masz skromną kreację.

fot. Makijaż na sylwestra 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

Możesz pójść na całość i obsypać brokatem nie tylko powieki, ale też skronie. Na pewno wyróżnisz się z tłumu.

fot. Makijaż na sylwestra 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

Glitter eyes, czyli makijaż oka, w którym wykorzystuje się cekiny lub cyrkonie to hit ostatnich miesięcy. Naklej je na górną powiekę pomalowaną srebrnym cieniem lub na dolną, tak, jak na zdjęciu.

fot. Makijaż na sylwestra 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

Smoky eyes to klasyka. Zawsze działa. Na sylwestra możesz zrobić go w wersji klasycznej lub wzmocnić błyszczącym cieniem do powiek, najlepiej w kolorze kreacji.

fot. Makijaż na sylwestra 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

Graficzne kreski są jednym z najgorętszych trendów sezonu. Nie lubią konkurencji i najlepiej wyglądają na powiece nude.

fot. Makijaż na sylwestra 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

Czerwone usta podobnie jak smoky eye są ponadczasowe. Na imprezę sylwestrową użyj ognistego błyszczyka lub pomaluj wargi pomadką i pokryj olejkiem Jeśli chcesz, aby były bardziej wyraziste, obrysuj je ciemniejszą konturówką.

fot. Makijaż na sylwestra 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

