Świąteczny makijaż powinien być skromny a jednocześnie olśniewający. Najlepiej sprawdzą się do tego połyskujące cienie w odcieniach idealnych na zimę - fioletach, granatach i szarości. Dodatkiem może być złoto lub srebro - w zależności od typu urody czy upodobań.

Jeśli wolicie zaakcentować usta, postawcie na klasykę - czerwona szminka obroni się zawsze. Cerze warto dodać blasku więcej niż na co dzień, i tu z pomocą przychodzą rozświetlacze, naszym hitem jest paleta od marki The Balm. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie listę kosmetyków, które dla was przygotowałyśmy. Na co macie największą ochotę?

Światowy trend - moda na brokat