Brakuje ci pomysłu na świąteczny makijaż? Sprawdź naszą propozycję, która jest bardzo elegancka, a przede wszystkim ponadczasowa. Katosu postawiła na niesamowity blask, ale w bardzo stylowym wydaniu. Tym makijażem z pewnością zachwycisz wszystkim bliskich zebranych przy świątecznym stole.

Reklama

Różowy, błyszczący cień w połączeniu z delikatnym smokey eye? My jesteśmy na tak. Jak wykonać taki makijaż na święta krok po kroku? Przede wszystkim – zacznij od oczyszczonej cery.

Przed takim makijażem warto też porządnie nawilżyć skórę. Jeśli więc masz czas, nałóż na twarz maseczkę, dzięki której cera ujędrni się i będzie wyglądać na zdrową i promienną.

Jak wykonać makijaż na święta Bożego Narodzenia?

Gdy przygotujesz już twarz, pora na makijaż. Zacznij od nałożenia podkładu i korektora. Następnie utrwal je pudrem, a policzki muśnij różem lub bronzerem. Wypełnij brwi kredką lub pomadą – jeśli chcesz, możesz użyć też żelu do brwi, który przytrzyma włoski w jednym miejscu, a do tego przedłuży trwałość nałożonego na nie kosmetyku.

Następnie pora na makijaż oczu. Chociaż wydaje się on trudny i pracochłonny, w rzeczywistości wykonasz go w zaledwie kilka minut! Zacznij od bazy pod cienie, która przedłuży ich trwałość, a także ułatwi ich rozprowadzanie i blendowanie.

Zacznij od fioletowego cienia – nałóż go na całą powiekę, a w zewnętrznym kąciku zakończ cień w kształcie kociego oka. W załamaniu powieki dodatkowo rozetrzyj odrobinę jaśniejszy cień, by całość wyglądała delikatniej. Rozprowadź go też po wewnętrznej stronie dolnej powieki, a następnie na krawędziach fioletowego cienia delikatnie nałóż brązowy cień lub bronzer.

Następnie w samym załamaniu powieki nałóż ciemny brązowy cień. To uwydatni oko i poprawi głębię w makijażu. Potem możesz zająć się blaskiem – przy pomocy metalicznego cienia w kremie rozświetl powiekę, zaczynając od jej środka i delikatnie rozcierając cień ku kącikom.

Na metaliczny cień nałóż pyłek z błyszczącymi drobinkami. Najlepiej w bardzo intensywnym kolorze! Katosu wybrała mandarynkowy odcień, ale doskonale sprawdzi się też róż. Na koniec nałóż na resztę dolnej powieki cień w cielistym kolorze, jasną kredkę na linię wodną, a w wewnętrznym kąciku – jasny, opalizujący cień, który optycznie powiększy oko.

Teraz wystarczy tylko pociągnąć rzęsy klasycznym czarnym tuszem i – jeśli masz ochotę na mocniejszy look – przykleić sztuczne rzęsy na pasku lub w kępkach. Przy takim mocnym makijażu warto postawić na delikatne usta, dlatego wybierz błyszczyk w naturalnym odcieniu.

Do wykonania makijażu na święta Kasia Gajewska użyła:

Podkład Born This Way – Too Faced

Korektor The Eraser Eye – Maybelline

Korektor Corrector Light Peach – Bobbi Brown

Cream Contour Kit Light – Anastasia Beverly Hills

Puder Translucent Setting Powder – Laura Mercier

Cień Aubergine – Anastasia Beverly Hills

Cień Exquisite z paletki En Taupe – Zeova

Cień Fudge – Anastasia Beverly Hills

Cień w kremie Awesome Metals Eyeshadow Magnificent Copper – Makeup Revolution

Sypki cień Star Powder nr 90953 – Make Up For Ever

Cień Blurr – Melt Cosmetics

Cień I’m Peaches – Make Up Geek

Róż Sweet Williams – MAC

Pomadka w płynie Nude – Melted

Reklama

Więcej porad i filmów Katosu:

Jak prawidłowo używać pędzli do makijażu?

Jak dobrać i nakładać korektor?

Seksowny makijaż w stylu Małgorzaty Rozenek