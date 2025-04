Jeszcze chwila i będziemy mogły rozkoszować się zapachem choinki, mandarynek, piernika i uroczystościami w gronie najbliższych. Jeśli w twojej szafie wisi już sukienka, w którą wślizgniesz się na te wszystkie rodzinne spotkania i masz już pomysł na manicure na święta 2022 to świetnie, ale… to połowa zabawy. Potrzebujesz jeszcze wspaniałego świątecznego makijażu, który zepnie całość. Ten magiczny okres jest idealnym pretekstem, aby pójść na całość i sięgnąć po błyszczące cienie do powiek, pomadki do ust w soczystych kolorach i błyszczące ozdoby, dzięki którym jeszcze bardziej poczujesz ducha świąt.

Nie masz pomysłu na makijaż na wigilię 2022? Mamy coś dla ciebie. Przewiń w dół i odkryj 5 pomysłów, które świetnie wpisują się w grudniowy klimat, i które zapewnia ci piękny wygląd, bez większego wysiłku - są proste do odtworzenia i nie wymagają wielu kosmetyków. W naszym krótkim przeglądzie znajdziesz zarówno klasyczne, ponadczasowe make-up'y, jak i najnowsze, świąteczne trendy.

Czerwona szminka to zwycięzca świątecznego sezonu. Niezależnie od tego, czy jest błyszcząca czy matowa, w soczystym kolorze czy przygaszona, zawsze załatwi sprawę. Łączy się i z elegancką koktajlową sukienką, i z uroczym swetrem w renifery. Jakie do niej oko? Jeśli jesteś minimalistką, pozostań tylko przy tuszu do rzęs, jeśli maksymalistką - podkreśl powiekę złocistym cieniem.

Jak dobrać czerwoną szminkę? Praktyczne porady

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli chodzi o makijaż na święta 2022, na radarze od lat jest też smoky eye. Lekko przydymione oko to klasyka, która, podobnie jak czerwona szminka, nigdy się nie starzeje i działa za każdym razem. Jest elegancki, tajemniczy i szalenie seksowny.

Smoky eyes: klasyczny makijaż krok po kroku + najlepsze palety cieni

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Bardziej minimalistyczny makijaż na święta 2022? W odcieniach brązu, np. karmelowe oko i czekoladowa warga. Możesz wykonać go w matowej lub błyszczącej wersji, w obu będzie wyglądał tak samo dobrze.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Święta to błysk, błysk i jeszcze więcej błysku! Nie zapomnij o tym, szukając inspiracji na świąteczny makijaż 2022. Pomaluj całą powiekę połyskującym cieniem, lub jeśli nie jesteś wielką, brokatową fanką, wystarczy złota lub srebrna kreska narysowana eyelinerem.

Makijaż krok po kroku: w jakiej kolejności nakładać kosmetyki, żeby uzyskać trwały make-up?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Inny, ciekawy pomysł na make-up na święta 2022? Kryształowe naklejki. Takie ozdoby to jeden z najgorętszych makijażowych trendów, który od lat nie znika z wybiegów. Wystarczy już jedna mała cyrkonia w zewnętrznym kąciku oka, żeby był „wow”. Ten efektowny make-up da ci przewagę nad wszystkimi dookoła.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

