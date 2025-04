Opadająca powieka, czyli nachodzenie górnej fałdy powieki na dolną to uciążliwy problem wielu kobiet. Sprawia, że wyglądamy na zmęczone i starsze niż jesteśmy w rzeczywistości. Taki wygląd może być spowodowany naturalnym procesem starzenia (kiedy spada produkcja kolagenu i skóra staje się bardziej wiotka) lub genetyką.

Reklama

Na opadającej powiece zrobienie makijażu jest dość kłopotliwe, ale mamy dobrą wiadomość - istnieje kilka sprytnych sztuczek, które ją zakamuflują oraz nadadzą twarzy bardziej wypoczęty, młodzieńczy wygląd.

Jaki makijaż pasuje na opadające powieki i jak go wykonać?

Spis treści:

W makijażu na opadające powieki bardzo ważna jest odpowiednia aplikacja kosmetyków. Robiąc to prawidłowo, otworzymy oko i optycznie je powiększymy.

W makijażu dziennym bazuj na neutralnych kolorach, które subtelnie podkreślą urodę, w makijażu wieczorowym natomiast, aby osiągnąć spektakularny efekt, sięgnij po mocniejsze kolory, zrób kreskę eyelinerem i doklej kępki sztucznych rzęs.

Makijaż dzienny dla opadającej powieki

Do makijażu dziennego na opadającą wybierz trzy kolory: jasny, średni i ciemniejszy. Trzymaj się neutralnych odcieni np. nude, jasny róż i brąz. Najjaśniejszy kolor rozprowadź na całej powiece jako bazę. Następnie w załamaniu puszystym pędzlem rozetrzyj ciemniejszy odcień. Uważaj tylko, aby nie przedłużać go poza zewnętrzny kącik oka. Później sięgnij po najciemniejszy kolor. Nałóż go w zewnętrznym kąciku w kształcie „V”, rozcierając delikatnie do góry Kolejny krok to rozświetlacz. Rozetrzyj go w wewnętrznym kąciku i pod brwiami — rozświetli spojrzenie i otworzy oko. Na koniec użyj tuszu, skupiając się na uniesieniu zewnętrznych rzęs oraz podkreśl brwi. Pamiętaj, że zbyt wyraziste łuki uwydatnią opadające powieki.

Makijaż wieczorowy dla opadającej powieki

W makijażu wieczorowym na opadające powieki masz większe pole do popisu. Możesz użyć bardziej wyrazistych odcieni (np. złoto, granat, zieleń, fiolet, grafit), eyelinera lub kredki i dokleić kępki rzęs, dzięki którym nadasz spojrzeniu głębi. Cienie nałóż dokładnie w ten sam sposób, jak w makijażu dziennym - najjaśniejszy jako baza i najciemniejszy w zewnętrznym kąciku oka. Dolną powiekę podkreśl połyskującym cieniem np. złotym.

Foxy eyes: idealny makijaż na opadającą powiekę. Jak go wykonać?

Bez względu na to, czy wykonujesz makijaż dzienny na opadającą powiekę, czy wieczorowy, zadbaj o dobry grunt, aby makijaż przetrwał w nieskazitelnym stanie cały dzień. Oto krótki przewodnik, jak go zrobić oraz praktyczne wskazówki.

Makijaż na opadającą powiekę krok po kroku

Na czystą i suchą powiekę nałóż bazę, która zapobiegnie rozmazywaniu się cieni i dzięki której przetrwają cały dzień. Oprósz powiekę transparentnym pudrem. Użyj korektora, aby ukryć cienie pod oczami, wyrównać koloryt i wygładzić drobne linie. Na tak przygotowaną powiekę nałóż cienie. Trzymaj się zasady — jasne kolory wewnątrz i ciemniejsze na zewnątrz. Wybieraj dobrej jakości kosmetyki. Cienie powinny być napigmentowane, dobrze się blendować i nie osypywać. Unikaj malowania całej powieki ciemnym cieniem. Wodną linię rzęs podkreśl jasną kredką. Dzięki tej sztuczce oczy będą wyglądały na większe. Działa na każdy kształt. Nie zapominaj o brwiach. Używając pomady, tuszu i kredki, delikatnie zdefiniuj ich kształt. Utrwal żelem lub woskiem. Przy pomocy spiralki, wyczesz włoski do góry — to optycznie podniesie górną powiekę. Przed nałożeniem tuszu, podkreśl rzęsy zalotką. Malując rzęsy, skoncentruj się na zewnętrznych kącikach. Wyciągnij je w górę maksymalnie. Makijaż możesz wzmocnić kępkami sztucznych rzęs. Idealny rozmiar i objętość natychmiast podniesie powieki i sprawi, że twarz będzie wyglądać młodziej.

Ten prosty trik sprawi, że twoje rzęsy będą wyglądały jak sztuczne

Unikaj grubych, wyrazistych, czarnych kresek — jeszcze bardziej podkreślają opadające powieki. Zacznij od bardzo cienkiej linii w wewnętrznym kąciku i stopniowo, delikatnie ją poszerzaj, wyciągając na końcu do góry.

Wskazówka: zamiast eyelinera, możesz użyć miękkiej czarnej, ciemnobrązowej lub grafitowej kredki do oczu. Aby uzyskać bardziej seksowne spojrzenie, delikatnie ją rozetrzyj.

Reklama

Czytaj także:

Makijaż krok po kroku: w jakiej kolejności nakładać kosmetyki, żeby uzyskać trwały make-up?

Delikatny makijaż: 5 kroków do idealnego, naturalnego make-upu