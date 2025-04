W upalne dni bardzo często nie mamy ochoty na ciężki makijaż, który po upływie kilku godzin i tak "spłynie" nam z twarzy. Zatem, jak wyglądać zniewalająco nawet w upalne dni? Wystarczy używać odpowiednich kosmetyków, które dodają skórze blasku i świeżości.

Kosmetyki, dzięki którym wykonasz seksowny letni makijaż:

Letni makijaż powinien być bardzo lekki! Dlatego w tym czasie warto zrezygnować z ciężkiego podkładu i zastąpić go lżejszym kremem BB - wyrówna kolor skóry i zakryje drobne niedoskonałości. Policzki podkreśl pudrem brązującym lub rozświetlaczem. Ten pierwszy produkt możesz nałożyć również na powieki zamiast cienia do powiek. Twoją zmorą są sińce pod oczami? Pamiętaj o korektorze!

Rzęsy podkreśl wodoodpornym tuszem. Jeżeli wybierasz się letnią imprezę, na powiekach namaluj seksowną kreskę. Do tego jeszcze tylko delikatny błyszczyk do ust i jesteś gotowa by podbijać świat.

Więcej kosmetycznych hitów na lato:

