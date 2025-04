Jeśli jesteś mamą, która przygotowuje swoje dziecko do sakramentu lub zostałaś zaproszona na komunię jako gość, oprócz eleganckiego stroju pasującego do charakteru uroczystości, powinnaś zadbać również o stosowny make-up, który będzie wyglądał świeżo i estetycznie przez długi czas. W tym szczególnym dniu postaw na klasykę np. makijaż nude, delikatny smoky eyes lub usta muśnięte czerwoną szminką.

Robiąc samodzielnie makijaż na komunię 2023, przede wszystkim powinnaś skupić się na dobrym utrwaleniu. Musi jak najdłużej obyć się bez poprawek i dobrze wyglądać nie tylko na żywo, ale też w obiektywie aparatu. Kluczem do sukcesu jest baza i dobry podkład. Kilka dni przed, zacznij przygotowywać cerę — złuszczaj, masuj i nakładaj maseczki. Makijaż na wypielęgnowanej skórze nie tylko będzie lepiej wyglądał, ale przede wszystkim — lepiej się trzymał. Jędrna, bijąca blaskiem cera sama w sobie już będzie twoją największą ozdobą.

Jaki makijaż na komunię 2023 wybrać? Przewiń w dół i odkryj pomysły na elegancki, okolicznościowy make-up dla mamy i gości.

Spis treści:

Makijaż na komunię 2023 powinien być elegancki i skromny, ale to nie oznacza, że masz całkowicie zrezygnować z mocniejszych akcentów. Przykład? Smoky eyes. Warunek – musi być subtelny, w wersji light. Czarny eyeliner zastąp grafitową kredką do oczu i delikatnie ją rozetrzyj. Taki ruch doda spojrzeniu głębi. Zrezygnuj wtedy z koloru na ustach. Akcent jest tylko na górę.

Dzięki tej prostej sztuczce uzyskasz „przydymione oko” w sekundę!

fot. Makijaż na komunię 2023 - smoky eyes/ ImaxTree/ AgencjaFree

Makijaż w stylu make-up no make-up zawsze wygląda elegancko, schludnie i świeżo. Jego zadaniem jest delikatne podkreślenie urody i wydobycie z niej tego, co najlepsze. Niezwykle kobiecy, a jego wykonanie nie zajmuje dużo czasu. Wymaga tylko perfekcyjnie dobranych kosmetyków oraz wypielęgnowanej i nawilżonej skóry.

fot. Makijaż na komunię 2023: make-up no make-up/ImaxTree/ AgencjaFree

Na komunię 2023 dobrze sprawdzi się również delikatny makijaż nude. Jest bardzo uniwersalny i pasuje do każdej stylizacji. W przeciwieństwie do makijażu make-up no make-up, w tym przypadku oko może być bardziej podkreślone, jednak wciąż trzeba zachować umiar. Aby osiągnąć super efekt nie potrzebujesz wielu kosmetyków. Ciekawym pomysłem na makijaż nude, podzieliła się Tiktokerka Hayley @hayleybuix, która wykonała go wykorzystując jedynie brązową pomadkę.

Ten jeden kosmetyk zapewni ci idealny makijaż nude. Hit w sieci

fot. Makijaż nude na komunię 2023/ ImaxTree/ AgencjaFree

Czerwone usta to kolejna propozycja na makijaż na komunię 2023. Pamiętaj jednak, aby odcień szminki był idealnie dopasowany do twojej karnacji. O resztę nie musisz się martwić. Policzki muśnij różem lub bronzerem, a rzęsy pomaluj tuszem. Świetny efekt małym kosztem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.03.2022

fot. Makijaż na komunię 2023 z czerwoną szminką/ ImaxTree/ AgencjaFree

