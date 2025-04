Cienie do powiek wracają do łask. Ale to już pewnie wiecie. Jaki kolor będzie królował tej jesieni? Na wybiegach spotkać można było przede wszystkim te w odcieniach khaki z domieszką czerni i złota. Jeśli do tej pory myślałyście, że oliwkowe zielenie pasują wyłącznie do brzoskwiniowej, opalonej skóry, spójrzcie na modelkę na zdjęciu. Na pokazie Fatimy Lopes kolor khaki wzbogacony został domieszką soczystej zieleni i złotymi drobinkami - pasuje nawet dziewczynie o bardzo jasnej cerze.

W naszej galerii znajdziecie zarówno kasetki cieni do powiek jak i lakiery do paznokci - przypominamy, że jednym z najważniejszych trendów w makijażu jest to, aby makijażu oczu miał dokładnie ten sam odcień co manicure.



