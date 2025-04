Jak wyglądać olśniewająco na spotkaniu ze znajomymi lub na imprezie w klubie? Wcale nie musisz mieć tony różnych kosmetyków. Wystarczy tych 7, by stworzyć perfekcyjny imprezowy look.

1. Pomadka

Czasem nie musisz mieć pełnego makijażu, by wyglądać pięknie. Pamiętaj, by twoja szminka była dopasowana do karnacji i stroju. My pokochałyśmy pomadkę DeBBY long lasting. Nowa pomadka kissMYlips LONG LASTING ma doskonały rozmiar do damskiej torebki. Innowacyjna pomadka ma kremową i jedwabistą konsystencję. Zapewnia głęboki kolor i długotrwałe, lśniące wykończenie utrzymujące się aż do 8 godzin. Występuje w 14 nowych odcieniach: począwszy od koloru nude do różowego, od fuksji do fioletu i od pomarańczowego do żywego czerwonego. Dermatologicznie testowana o delikatnym zapachu.

2. Kredka do ust

Jeśli chcesz, by twój makijaż ust się nie rozpływał, koniecznie pamiętaj o kredce do ust. Która jest najlepsza? Do pomadki DeBBY long lasting wybierz kredkę long lasting. Nowe kredki do ust dopasowane są do odcieni pomadek long lasting, aby zaznaczyć kontur ust w sposób komfortowy i precyzyjny. Kredki mają kremową formułę, są niezwykle komfortowe w użyciu, gdyż dają poślizg przy aplikacji. Wykończenie: matowe.

3. Tusz do rzęs

Maskara to podstawa. To dzięki niej twoje rzęsy będą bardziej wyraziste, a spojrzenie zalotne. Jaką wybrać? Polecamy MASKARA surprEYES. Jej wyprofilowana szczoteczka ma działanie pogrubiające, aby wypełnić luki między jedną a drugą rzęsą dla natychmiastowego efektu objętości. Działanie wydłużające i podkręcające : w trakcie aplikacji włókna sprawiają, że rzęsy stają się dłuższe i podkręcone. Trójkątny kształt włókien na szczoteczce znacznie lepiej zapewnia doskonałą aplikację a emulsja o niskiej zawartości wosku uwalnia lekką warstwę produktu na rzęsy. Warstwa jest z tworzywa sztucznego i zapewnia miękki, elastyczny i długotrwały efekt. Formuła jest tak zbudowana, że nie tworzy nieestetycznych grudek i rzęsy nie zlepiają się. Szczoteczka nanosi idealną ilość produktu zapewniając natychmiast doskonały efekt wydłużający i daje perfekcyjnie wytuszowane rzęsy. Włókna nylonowe zawarte w formule przynoszą efekt pogrubienia, wydłużenia i podkręcenia. Produkt jest wolny od substancji zapachowych, co minimalizuje ryzyko uczuleń oraz od parabenów.

4. Lakier do paznokci

Pamiętaj o paznokciach. Nie mogą być poobdrapywane i nieestetyczne. Lakier do paznokci dopasuj do stroju lub dodatków. My kochamy ten DeBBy gelPLAY. Nasycone kolory, efekt lśnienia, intensywnie napigmentowanie. Jednolita konsystencja, perfekcyjne krycie, wrażenie powiększenia, pogrubienia płytki paznokcia dając efekt profesjonalnego manicure. Łatwe w aplikacji dzięki specjalistycznemu pędzelkowi MAXI BRUSH. Opatentowana poliestrowa formuła lakieru nadaje mokre wykończenie i łatwo się nakłada. Efekt połysku zmaksymalizowany przez żywice i polimery. Unikatowy system tworzyw sztucznych, który pozostawia ochronny i elastyczny film, odporny na zarysowania i odpryskiwanie.

5. Eyeliner

Do tego eyeliner. Proponujemy wersję kolorową, która jest prawdziwym hitem sezonu. Kolekcja DESIGN YOUR EYES od DeBBy pozwala łatwo wykreować graficzny lub artystyczny makijaż oczu. 100% PRECYZJI - EYLINER PEN WODOODPORNY & MATOWY. Eyeliner pen ze SPECJALNYMI KOŃCÓWKAMI. Unikalne i przyciągające wzrok kształty końcówek, ultra precyzyjne i elastyczne. Perfekcyjnie napływający produkt i mocne nasycenie kolorem. NIEZAWODNY: łatwy w użyciu i stworzeniu pożądanego efektu. W wersji WODOODPORNEJ lub KLASYCZNEJ. Wykończenie: MATOWE. Produkt testowany dermatologicznie. Specjalne końcówki, różne formuły i wykończenia ... wszystko żeby być wyjątkową i stworzyć unikalny wizerunek. Baw się nowymi eyelinerami, wybierz ulubiony by prezentować niekonwencjonalny i przyciągający wzrok LOOK!

6. Cienie do powiek w kredce

Proponujemy te w kredce, ponieważ są proste w aplikacji, długo się trzymają i śmiało możesz zabrać je ze sobą na imprezę lub do pracy. Nowe opakowanie cieni do powiek DeBBy, które łączy funkcjonalność oraz łatwość stosowania. Zaprojektowane w formie Twist pozwalają na precyzyjną aplikację. Nie rozmazują się, gdyż jest to formuła LONG LASTING & WODOODPORNA. WYKOŃCZENIE: MAT & METAL. W gamie dostępnych jest 8 kolorów.

7. Cienie do powiek ROLL ON

To nowa propozycja od deBBY, którą po prostu pokochałyśmy. To gwarancja ekstremalnie pełnego i soczystego koloru. Każdy cień może być blendowany bezpośrednio na powiece lub łączony z innym kolorem. Cienie mają intensywne i żywe kolory i są bardzo łatwe w aplikacji. Stosowany na sucho dla bardziej naturalnego efektu, na mokro dla zwiększenia wyrazistości koloru. Dostępne w 4 wyjątkowo pięknych kolorach.

