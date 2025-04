Łatwy makijaż na Halloween to świetne rozwiązanie dla tych z was, którym brak artystycznych umiejętności. Katosu, czyli Kasia Gajewska podpowiada, jak krok po kroku wykonać szybki i prosty makijaż na halloweenową imprezę!

Łatwy makijaż na Halloween krok po kroku

Do wykonania makijażu na Halloween potrzebne ci będą: cienie do powiek, tusz do rzęs, eyeliner, matowa szminka, chusteczki higieniczne, płynny lateks, patyczek kosmetyczny, agrafki.

Nałóż podkład tylko na górną część twarzy (od nosa w górę). Na powieki nałóż matowy cień w odcieniu zgniłej zieleni. Neutralnym matowym, brązowym cieniem podkreśl załamanie powieki i rozetrzyj oba kolory ze sobą. Czerwonym, matowym cieniem podkreśl dolną powiekę i rozetrzyj go syntetycznym pędzelkiem. Górne rzęsy podkreśl czarną maskarą i doklej kępki sztucznych rzęs. Linię wodną podkreśl czerwonym eyelinerem, a dolne rzęsy pomaluj czerwonym pigmentem. Przyłóż kawałek chusteczki higienicznej do policzka, zamocz patyczek kosmetyczny w płynnym lateksie i przymocuj chusteczkę. Powtórz czynność 3 razy, aż powstanie gruba struktura. Gdy lateks zaschnie, postrzęp nieco strukturę chusteczki i zepnij agrafkami. Pomaluj dolną część twarzy podkładem. Usta pomaluj matową, czerwoną pomadką. Za pomocą małego pędzelka, nałóż „sztuczną krew" na chusteczki i agrafki.

Gotowe!

Do wykonania makijażu na Halloween Katosu użyła:

podkładu Born This Way Too Faced,

korektora Prolongwear MAC,

pudru Setting Powder Laura Mercier,

kredki do brwi Brow Wiz Taupe Anastasia Beverly Hills,

paletki cieni Love Is A Story Zoeva,

paletki cieni Natural Matte Too Faced,

palety kremowych kolorów Flash Palette Make Up For Ever,

tuszu Better Than Sex Too Faced,

rzęs nr 318 Ardell,

szminki Liquid Lipstick Sarafine Anastasia Beverly Hills.

