Podczas wywiadu z Eduardo Ferreirą, dyrektorem artystycznym Bobbi Brown w Europie zapytałyśmy go o najświeższe trendy. Tym razem dowiecie się odrobinę więcej o nowościach w makijażu, które mogą być pomocne na Święta 2014 i Sylwestra 2015. Jak malować się w tym okresie by wyglądać najmodniej?

W okresie świątecznym imprezy i spotkania najróżniejszego rodzaju "wyrastają" jak grzyby po deszczu. Wychodzimy rano do pracy, a do domu wracamy dopiero wieczorem. Czasem są to meetingi zaplanowane, inne są obligatoryjne, np. te z pracy dlatego trzeba być strategicznym. Trzeba pomyśleć jak w łatwy sposób zmienić codzienny makijaż na wieczorowy. A przecież wszystko polega na intensywności, w końcu wieczorem światło jest inne i nasz makijaż musi być mocniejszy. Świetnym rozwiązaniem są czerwone usta, eyeliner (to must-have ostatnich lat) i coś błyszczącego na oczy. Smoky eyes to zawsze dobra droga, bo to nadaje każdemu wyrafinowania. Trzeba pamiętać również o brwiach. Wyrazista linia brwi jest czymś o czym nie możemy zapominać.