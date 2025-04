Impreza andrzejkowa to świetna okazja, żeby zaszaleć nie tylko z kreacją, ale też z make-upem. Na chwilę wyjdź ze swojej strefy komfortu i pobaw się tym, co masz w swoim kosmetycznym arsenale. Możesz zdecydować się na maksymalny błysk (przyjmij z otwartymi ramiona lśniące cienie, rozświetlacz i błyszczyki z drobinkami), efektowne ozdoby, fantazyjne kreski na powiekach lub soczysty kolor na ustach.

Przewiń dół i odkryj 6 pomysłów na efektowny makijaż andrzejkowy 2023, w którym będziesz imprezową divą. Oprócz tych, które są na liście, możesz też wypróbować najnowsze trendy z TikToka: honey lips, martini make-up, matcha latte make-up lub pumpkin spice latte make-up.

Spis treści:

Usta muśnięte pomadką lub błyszczykiem w ognistym kolorze to szybki i łatwy sposób na oszałamiający wygląd. Jeśli chcesz dodać „pazura”, użyj ciemniejszej konturówki, będą wyglądały jeszcze bardziej zmysłowo i odważnie. Makijaż oczu zrób delikatny – powieki pomaluj beżowym cieniem, wytuszuj rzęsy i podkreśl brwi żelem. Dozwolona jest też bardzo cienka kreska eyelinerem.

fot. Makijaż andrzejkowy 2023: czerwone usta/ImaxTree/ AgencjaFree

Opalizujące powieki to jeden z najgorętszych trendów w sezonie imprezowym. Możesz sięgnąć po klasyki – srebrne lub złote cienie, lub zaszaleć i wybrać te w kolorach tęczy. Mile widziane są też łączenia. Kolor ust? Dowolny.

fot. Makijaż andrzejkowy 2023: lśniąca powieka/ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Makijaż andrzejkowy 2023: lśniąca powieka/ImaxTree/ AgencjaFree

Olśniewający makijaż andrzejkowy osiągniesz też naklejając błyszczące ozdoby w okolicy oka. Świetnie wyglądają zarówno w makijażu glamour, jak i minimalistycznym. Kupisz je w drogeriach.

fot. Makijaż andrzejkowy 2023: błyszczące naklejki/ImaxTree/ AgencjaFree

Smoky eyes to klasyka, zawsze działa, bez względu na porę roku i pasuje do każdego kształtu oka. Wszystko, co będzie ci potrzebne to paleta grafitowych lub brązowych cieni. Aby make-up był jeszcze bardziej spektakularny, dodaj trochę połysku.

fot. Makijaż andrzejkowy 2023: smoky eyes/ImaxTree/ AgencjaFree

Idealną opcją na imprezę będzie też kreska na oku. Dodaje spojrzeniu głębi i wyrazistości. Jeśli znudziła ci się klasyczna jaskółka, postaw na wersję graficzną np. taką jak na zdjęciu. Zrób ją na beżowym tle i bądź oszczędna w reszcie makijażu. Nie lubi konkurencji.

fot. Makijaż andrzejkowy 2023: kreska na oku/ImaxTree/ AgencjaFree

Makijaż bazujący na naturalnych odcieniach również będzie dobrym wyborem na andrzejki 2023. Najlepiej wypadnie przy bogatych kreacjach lub wyrazistej biżuterii. Kluczowa jest tutaj zdrowa, promienna skóra.

fot. Makijaż andrzejkowy 2023: minimalistyczny/ImaxTree/ AgencjaFree

