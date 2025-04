JAK WYKONAĆ MAKIJAŻ W BŁĘKICIE, GRANACIE I ZIELENI?

Na kolejnych stronach znajdziesz instrukcje krok po kroku jak wykonać makijaż oraz podpowiedzi jakich kosmetyków użyć

Reklama

Do umalowania oczu będą ci potrzebne: cienie 51 Absynt, 52 Turecka rezeda, 63 Ciemna noc, 62 Lawenda, pogrubiający tusz do rzęs Sexy Pulp czarny, kredka do oczu 3w1 czarna, wodoodporna kredka do oczu niebieska

będą ci potrzebne: cienie 51 Absynt, 52 Turecka rezeda, 63 Ciemna noc, 62 Lawenda, pogrubiający tusz do rzęs Sexy Pulp czarny, kredka do oczu 3w1 czarna, wodoodporna kredka do oczu niebieska Do wyrównania cery: podkład rozświetlający Pure light, puder sypki transparentny, róż do policzków średni róż

podkład rozświetlający Pure light, puder sypki transparentny, róż do policzków średni róż Do umalowania ust: błyszczyk powiększający usta Sexy Pulp naturalny róż

błyszczyk powiększający usta Sexy Pulp naturalny róż Akcesoria potrzebne do wykonania makijażu: pędzel do podkładu, pędzel do pudru, pędzel do różu, aplikator do cieni, pędzel do kresek, gąbeczka lateksowa, wysuwany pędzel do ust.

Krok 1. CERA

Najpierw należy ujednolicić cerę za pomocą podkładu rozświetlającego Pure light. Produkt nakładaj od środka twarzy rozprowadzając go ku zewnątrz za pomocą pędzla do podkładu. Nie zapomnij o uszach, aby efekt był naturalny. Na koniec gąbeczka lateksową, lekko dociskającymi ruchami usuń nadmiar podkładu.

Lekkie muśnięcie twarzy transparentnym pudrem sypkim utrwali makijaż. Aby uzyskać lekki efekt użyj pudru głównie na strefę T (czoło, nos i broda). Nałóż go ruchami wznoszącymi za pomocą pędzla do pudru.

Kosmetyki Yves Rocher: podkład rozświetlający "Pure Light", 42 zł, aksamitny puder sypki, 43.90 zł, róż do policzków, 29.90 zł

Krok 2. OCZY

Aby zaznaczyć oko intensywnym kolorem i stworzyć bazę dla Smoky eyes użyj niebieskiej wodoodpornej kredki do oczu malując kreskę wzdłuż górnej i dolnej linii rzęs. Pamiętaj aby twoja wodoodporna kredka do oczu była zawsze zatemperowana. Używaj do tego temperówki zintegrowanej z kredką!

Na górną powiekę ruchomą i poniżej dolnej linii rzęs nałóż cień do powiek Absynt, zaczynając od wewnętrznego kącika ku zewnętrznemu, kończąc w połowie oka. Użyj aplikatora do cieni. W kąciku zewnętrznym oka nałóż cień do powiek Ciemna noc. Aby połączyć oba odcienie, nałóż pomiędzy nimi za pomocą aplikatora cień do powiek Lawenda. Cień nakładaj jedną końcówką aplikatora i rozcieraj go druga stroną.

Makijaż oczu wykończ używając czarnego pogrubiającego tuszu do rzęs Sexy Pulp.

Kosmetyki Yves Rocher: cienie do powiek , 21.90 zł (jeden), wodoodporna kredka do oczu, 19.90 zł, tusz do rzęs Sexy Pulp, 34.90 zł, kredka do oczu 3w1, 17.90 zł

Krok 3. USTA

Przy intensywnym makijażu oczu, usta powinny być tylko muśnięta aby nadać im blasku. Na środek ust nałóż błyszczyk powiększający usta Sexy Pulp następnie delikatnie go rozetrzyj.

Czy wiecie, że wykonując kompletny makijaż, mocniej podkreśl tylko jedną partię twarzy, oczy, usta lub policzki. Stopniuj intensywność każdej z tych partii, aby zachować harmonię. Tak radzi Max Herlant - makijażysta Yves Rocher.

Błyszczyk do ust Sexy Pulp Yves Rocher, 27.90 zł

Krok 4. RÓŻ

Ożyw cerę nakładając róż do policzków na wypukłe partie policzków. Użyj pędzla do różu. Róż nakładaj w kierunku zewnętrznym twarzy.

Róż do policzków 29.90 zł

Reklama

Źródło: Materiały prasowe Yves Rocher