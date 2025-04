W raz z końcem każdego sezonu z utęsknieniem wyczekujemy pierwszych informacji na temat nowych kolekcji. Ta marki Catrice zapowiada się doskonale! Kolorami dominującymi są zgaszone zielenie, brązy i szarości. Ociepla je głęboki burgund i złoto.

Reklama

Makijaż na jesień 2015

W jesiennej kolekcji marki Catrice znajdziecie nowe kasetki cieni do powiek i pojedyncze cienie w wersjach perłowych i matowych. Oprócz tego szminki i błyszczyki, lakiery do paznokci (my je uwielbiamy!), tusze do rzęs, podkłady i śliczne róże do policzków. Zajrzyjcie do naszej galerii i obejrzyjcie wybrane przez nas kosmetyki, które z pewnością staną się hitem jesieni!

Reklama

Więcej o trendach:

Najmodniejsze ubrania na jesień

Modne buty na jesień 2015

Hity z wyprzedaży!