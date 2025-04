W tym sezonie szminki przybierają mocne, głębokie kolory. Na wybiegach królują przede wszystkim intensywne czerwienie, odcienie bakłażana, śliwki i wina oraz zgaszone brązy. Mniej odważnym dziewczynom polecamy pudrowe, beżowe barwy oraz te wpadające w delikatny, pastelowy fiolet.

Reklama

Matowa czy z drobinkami?

Niezwykle ważne tej jesieni jest to, jakie wykończenie daje pomadka - matowe polecamy na co dzień, to z drobinkami na wieczór. Pamiętajcie, trendy trendami - warto dopasowywać kolor i formułę szminki do swojej karnacji i wielkości ust.

Reklama

Więcej o modnym makijażu:

3 śliczne kolekcje na jesień

Najmodniejszy makijaż na jesień 2014

To jest hot! Matowe błyszczyki

W naszej galerii znajdziecie 10 najmodniejszych szminek na jesień 2014: