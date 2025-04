Makijaż, który zamaskuje zmęczenie to nic trudnego. Potrzebujesz do niego jednego lub kilku kosmetyków o właściwościach rozświetlających. Są zazwyczaj w pudrze lub kremie. Mają czasem pędzelek lub gąbkę, którymi je nakładamy. Rozświetlacze (oprócz bazy) aplikujemy na podkład, by jego warstwa ich nie „zgasiła”, a odcień dobieramy do cery. Przy ciemnej powinien mieć ciepłą tonację, przy jasnej, porcelanowej - chłodną. Oto kosmetyki, które przydadzą ci się do makijażu.

1. Baza pod makijaż

Rozświetlająca ma często lekko różowy kolor. Ożywi szarą cerę, wygładzi zmarszczki, ułatwi aplikację kosmetyków. Nakładamy ją palcami przed podkładem na całą twarz.

2. Podkład

Oprócz składników nawilżających i wygładzających (kwas hialuronowy, witamina C) ma w składzie perłowe pigmenty które odbijają światło. Po jego użyciu zmęczona, poszarzała cera nabiera zdrowego kolorytu.

3. Puder rozświetlający

Zawiera drobinki, które rozpraszają światło i optyczne wygładzają cerę. Wiele z nich zawiera perłowe pigmenty, które nabłyszczają na tyle intensywnie, że najbezpieczniej jest mieszać je z podkładem albo nakładać punktowo, tylko na wystające części twarzy (łuki brwiowe, grzbiet nosa, kości policzkowe), czyli te które w naturalny sposób chwytają światło. Pamiętaj, że puder rozświetlający podkreśla niedoskonałości – muśnięte nimi krostki, blizny, zmarszczki będą bardziej widoczne. Powinien być w ciepłym, np. morelowym kolorze. Unikaj ceglastych barw i ostrego różu – przy zmęczonej skórze wyglądają sztucznie.

4. Korektor

Rozjaśniamy nim miejsca pod łukiem brwiowym (w jego załamaniu), wewnętrzne kąciki oczu, kąciki ust, zagłębienia nad górną wargą, skórę przy skrzydełkach nosa i bruzdach nosowo-wargowych. Nałóż kilka kropek kosmetyku, rozetrzyj opuszką tak, by się stopił ze skórą.

5. Róż

Te w owocowych odcieniach świetnie dodają twarzy świeżości. Muskamy nim lekko kości policzkowe, czasem powieki nad ich załamaniem. Panie dojrzałe powinny pociągnąć go lekko ku skroni.

6. Cienie

Najlepiej sprawdzą się te w kremie lub w sztyfcie, w kolorze ciepłego beżu. Rozprowadź je palcem na całej ruchomej części powieki

i (ewentualnie) na linii dolnej powieki.

