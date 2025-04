Gdybyś zapytała fotografa o najlepszą godzinę do zrobienia portretów, pewnie usłyszałabyś, że tzw. „złota godzina” — pierwsza godzina po wschodzie słońca i godzina przed zachodem. W tym czasie promienie w magiczny sposób oświetlają twarz, rzucając piękną, złocistą poświatę. Właśnie na odtworzeniu tego charakterystycznego blasku, koncentruje się nowy trend w makijażu na Instagramie „golden hour skin”. Naturalnie rozświetlona skóra, ale nie tak lśniąca, jak w przypadku „glass skin”. Wizażyści stawiają tutaj na połysk i miękkość.

Makijaż „golden hour skin” — jak osiągnąć taki efekt?

Makijaż „golden hour skin” jest bardzo łatwy do zrobienia. Sekret tkwi w odpowiednim doborze kosmetyków i kolejności nakładania. Niezbędny będzie bronzer lub rozświetlacz w ciepłych odcieniach. Najlepiej sprawdzą się produkty o kremowej formule, które idealnie stopią się ze skórą.

Aby makijaż „golden hour skin” wyglądał bardziej profesjonalnie, zadbaj wcześniej o wygląd swojej cery - powinna być gładka, nawilżona i promienna. Na początek wykonaj peeling, który złuszczy martwy naskórek i poprawi koloryt. Następnie, wklep nawilżający krem (obowiązkowo z filtrem) oraz bazę rozświetlającą. Kolejnym krokiem jest aplikacja lekkiego podkładu lub kremu bb. Kluczem jest tutaj świeży, naturalny wygląd, dlatego unikaj ciężkich kosmetyków. Na sam koniec, muśnij wybrane partie twarzy bronzerem lub rozświetlaczem. Podczas aplikacji koncentruj się na obszarach, w które słońce naturalnie uderza — kości policzkowe, łuk brwiowy, nos i czoło. Na powieki nałóż opalizujący cień, lub jeśli zależy ci na mokrym efekcie — błyszczyk do ust. Usta natomiast pomaluj olejkiem, aby nadać im apetyczny glow. Chcąc jeszcze bardziej wzmocnić blask, na sam koniec możesz spryskać twarz mgiełką rozświetlającą.

Najlepsze kosmetyki, dzięki którym uzyskasz efekt skóry pocałowanej przez słońce:

fot. Rozświetlająca baza pod makijaż HOLLYWOOD FILTER, Charlotte Tilbury, cena: 195 zł; Uniwersalny rozświetlacz w żelu SEPHORA COLLECTION, cena: ok. 45 zł; Rozświetlacz w sztyfcie Maybelline Master Strobing Stick, Maybelline, cana: ok. 30 zł; Rozświetlacz w płynie, Essence, cena: ok. 14 zł; Rozświetlacz Blur Luminosity Gold, Vita Liberata, cena: ok. 135 zł/materiały prasowe

