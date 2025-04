Zbliżający się 8 marca to doskonała okazja do celebrowania swojej kobiecości! Choć Dzień Kobiet kojarzy się niektórym z nieśmiertelnymi goździkami i nylonowymi rajstopami, ja zachęcam do odcięcia się od tych inklinacji grubą kreską! Bądźmy dumne z naszej kobiecości, podkreślajmy ją i bierzmy świat garściami. Gwarantuję, że makijaż pomoże Ci przerodzić się w zmysłową kusicielkę, stylową kobietę sukcesu lub trzymającą rękę na pulsie łowczynię trendów.

Podkreśl swoją kobiecość!

Z okazji Dnia Kobiet przygotowałam dla Cajmel ultra kobiecy makijaż. Połyskujące srebrem smoky współgra z zielenią jej tęczówki, a czarna maskara 2000 Calorie Curl Addict sprawia, że spojrzenie nabiera magnetycznej głębi.

Makijaż oka jest lekki, świetlisty, dlatego zdecydowałam się na mocny akcent na ustach. Pomadka Velvet Mattes o matowym wykończeniu nie wysusza ust, więc polecam ją nie tylko na wielkie wyjścia! Kto powiedział, że czerwień jest zarezerwowana tylko na specjalne okazje?

Podkład Lasting Performace, Ivory Żel do brwi Eyebrow gel, Clear Maskara 2000 Calorie Curl Addict, Black Cień do powiek Wild Shadow Pot, Brazen Charcoal Szminka Velvet Mattes, Desire Konturówka do ust Universal liner