fot. Fotolia/ materiały prasowe Alcon®

Choć wizażyści już od dawna negują wszystkie zasady typu "makijaż dopasowany do koloru oczu", to nie ulega wątpliwości, że te reguły mniej wprawionym w malowaniu kobietom ułatwiają bardzo życie.

Chciałyśmy pokazać wam, jak zmiana koloru tęczówki otwiera nowe możliwości w makijażu. Tłumaczymy, jak dopasować makijaż do koloru soczewki kontaktowej.

Typy urody, to podstawowy wyznacznik tego, jakie barwy będą dla nas odpowiednie. Jednakże to, czy dany cień do powiek, kolor ubrań lub farby do włosów, będzie nam pasował, bardzo często zależy głównie od barwy naszej tęczówki. Zmiana koloru oczu może sprawić, że nadal pozostaniemy typową wiosną, latem, jesienią bądź zimą, ale może też diametralnie odwrócić nasz typ urody i pozwoli zaszaleć ze stylizacją.

Reklama

Makijaż dla niebieskich soczek kontaktowych

Niebieski kolor oczu zwykle kojarzy nam się z bladolicą blondynką, której pasują róże, turkusy i wszelkie pastele. Jasnowłose mogą jednak śmiało eksperymentować z ciemnym kolorem włosów, bo błękitne tęczówki sprawdzą się także, przy ciepłych i zimnych odcieniach brązu, takich jak u szatynek i brunetek.

W makijażu, niebieskie oczy błyszczą jeszcze bardziej, gdy są otoczone ciepłym brązowym lub morelowym cieniem. Aby uzyskać bardziej intrygujący wygląd, warto użyć ciemnego lub jasnego fioletu. Najlepsze efekty makijażu ”smokey eyes” można uzyskać dzięki cieniom w kolorach złotym, brązowym lub różowym.

Jeśli chodzi o ubiór, to z pewnością sprawdzą się odcienie niebieskiego, szarości i bieli.

Zmień naturalny kolor oczu na błękit, jeśli chcesz im dodać odrobinę niewinności.

Makijaż dla zielonych soczewek kontaktowych

Zielone oczy to najrzadziej spotykany kolor. Są pasjonujące i wyjątkowe. Panie o oczach w kolorze soczystej zieleni będą się dobrze czuły nie tylko w rudościach, ale również w fioletowej czerni, burgundzie i ciepłych brązach.

Makijaż zielonych oczu powinien bazować na fiolecie i jego odcieniach, takich jak śliwkowy, fiołkowy i róż. Doskonale harmonizować będą również ciepłe kolory ziemi, takie jak brązowy, beżowy, karmelowy.

Jeśli chcesz pokazać, że jesteś kimś wyjątkowym i lubisz przejmować inicjatywę, koniecznie zabaw się z zielonym kolorem oczu.

Polecamy: Jak wymodelować idealny kontur twarzy?

Makijaż dla brązowych soczewek kontaktowych

Brązowo i piwnookie kobiety są zmysłowe. Panie o ciemnych oczach, to zwykle naturalne brunetki, ale z pewnością tę barwę tęczówki pokochają również złociste blondynki i miedziane szatynki.

Jeśli chodzi o makijaż, to brązowe oczy wyglądają najatrakcyjniej w połączeniu z miękkimi, stonowanymi kolorami, takimi jak brąz, ciemnoszary lub morelowy. Pasują tu również doskonale cienie metaliczne – kolor złota, brązu lub miedzi zamieni twoje oczy w rozświetlone klejnoty.

Podkreślając brązową barwę swoich oczu, na pewno będziesz emanować poczuciem pewności siebie.

Reklama

Makijaż dla szarych soczewek kontaktowych

Szare oczy dodają tajemniczości i fascynują eleganckim chłodem. Szarookie kobiety najlepiej będą się czuły w bieli i szarościach, które dodatkowo podkreślą ich kolor oczu.

Do codziennego, łagodnego makijażu powiek powinny wybierać odcienie khaki i różanego brązu, a także złota, miedzi, by zintensyfikować kolor tęczówki. Na wieczorne wyjście oczywiście „smokey eyes” – im jaśniejszy kolor oczu, tym ciemniejszy makijaż, bo głęboka czerń niesamowicie podkreśla srebrzyste spojrzenie.

Jaki kolor włosów? Tak naprawdę cała gama chłodnych brązów, popielate blondy, a nawet blade rudości.

Polecamy: Jaką metodę przedłużania rzęs wybrać?

Artykuł przygotowany we współpracy z marką Alcon®, producentem kolorowych soczewek kontaktowych AIR OPTIX® COLORS.