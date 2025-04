Zielona sukienka to dobry wybór na każdą okazję. W zależności od pory roku, pożądane są inne odcienie. Latem sięgamy po pastelowe i nasycone (np. mięta, limonka, bottega green), w chłodniejszych miesiącach skłaniamy się ku ciemniejszym i przygaszonym np. oliwkowej zieleni lub szmaragdowej. Ważne, aby kreacja doskonale pasowała do naszego typu urody — współgrała z kolorem skóry, oczu i włosów.

Zielona sukienka wymaga też odpowiedniego makijażu. Jaki wybrać? Przewiń dół i odkryj inspiracje na makijaż dzienny i wieczorowy dla brunetek i blondynek do zielonej sukni.

Spis treści:

Makijaż dzienny do zielonej sukienki dla blondynek (jasnych i ciemniejszych) powinien opierać się na neutralnych odcieniach – jasnym różu, brzoskwiniowym, beżach i brązach. Pasują do każdego koloru tęczówki i karnacji. Pomaluj rzęsy czarną lub czekoladową maskarą (jedna warstwa w zupełności wystarczy), na powieki nałóż jasny cień, wymodeluj policzki bronzerem i złocistym rozświetlaczem, a usta podkreśl pomadką zbliżoną do ich naturalnego koloru. Możesz też obrysować je konturówką w odcieniu nude, aby nadać im pełniejszy kształt.

W makijażu wieczorowym do zielonej sukienki natomiast dobrze wypadnie smoky eye w brązie w parze z subtelnie podkreślonymi wargami lub pomidorowe usta w towarzystwie subtelnego makijażu oka.

fot. Delikatny makijaż do zielonej sukienki dla blondynki/ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Wieczorowy makijaż do zielonej sukienki dla blondynki/ImaxTree/ AgencjaFree

Dzienny makijaż do zielonej sukienki powinien być minimalistyczny, ma tylko delikatnie podkreślać urodę. Przyda się paleta cieni do powiek nude i odżywczy balsam do ust z czerwonym, różowym lub pomarańczowym pigmentem. Należy unikać mocnego konturowania — wystarczy musnąć policzki różem lub podkreślić kości policzkowe bronzerem i gotowe.

Zdecydowanie większe pole do popisu brunetki mają w makijażu wieczorowym. Idealnym wyborem będą np. srebrne lub złote powieki wzmocnione jaskółką, cienie dobrane pod kolor kreacji lub grafitowy lub brązowy smoky eye. Usta natomiast najlepiej pomalować koralową, bordową, pomidorową lub beżową szminką.

fot. Delikatny makijaż do zielonej sukienki dla brunetki/ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Wieczorowy makijaż do zielonej sukienki dla brunetki/ImaxTree/ AgencjaFree

Złote cienie w duecie z pomadką w neutralnym kolorze stworzą wyrafinowany, oszałamiający look na wesele zarówno u brunetek, jak i blondynek.

Panie o jasnej kreacji powinny sięgać po szampańkie złoto, natomiast posiadaczki ciemniejszej — żółte złoto i ciepłe odcienie.

Makijaż do zielonej sukni na wesele dla blondynek i brunetek krok po kroku

Na oczyszczonej i nawilżonej skórze rozprowadź równomiernie podkład. Możesz zrobić to pędzlem, gąbeczką lub palcami. Nałóż rozświetlający korektor pod oczy, zamaskuj niedoskonałości i utrwal pudrem. Nałóż cień bazowy w jasnym kolorze. Powinien pasować do odcienia twojej skóry. Zaaplikuj złoty cień na powieki i rozetrzyj w załamaniu. Zrób to palcami lub zwilżonym pędzelkiem. Rozprowadź go również na dolnej powiece. Zewnętrzny kącik podkreśl brązowym cieniem. Użyj pędzla do blendowania, aby uzyskać idealne przejście. Naryj cienką kreskę eyelinerem lub miękką, czarną kredką i delikatnie rozetrzyj. Wytuszuj rzęsy. Policzki podkreśl delikatnie bronzerem i rozświetlaczem. Usta pomaluj szminką w odcieniu nude lub brzoskwiniową. Makijaż utrwal fixerem.

