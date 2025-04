Wszystkie piwnookie dziewczyny powinny być dumne - to najrzadziej spotykany kolor oczu. Przynajmniej w Polsce. To też jeden z tych odcieni, który dobrze komponuje się z wieloma barwami - gama idealnie współgrających kolorów jest naprawdę szeroka.

Piwne oczy charakteryzują się złotobrązowym odcieniem, który ma w sobie domieszkę zieleni. Jesteś ciekawa, jaki makijaż będzie najlepiej podkreślał spojrzenie? Zobacz, jak to robią gwiazdy!

Makijaże gwiazd

Na tapetę wzięłyśmy 6 gwiazd z piwnymi oczami - zobacz, jak kolor cieni do powiek zmienia odcień tęczówki!

Neutralne odcienie

To najbezpieczniejsze rozwiązanie - pasuje każdej z nas i na każdą okazję. Jak wykonać taki makijaż? Wystarczy górną powiekę pomalować beżowo-złotym cieniem do powiek, a wzdłuż linii rzęs narysować brązową kreskę (jeśli zależy ci na mocniejszym podkreśleniu oka, zaznacz w ten sposób również dolną powiekę). Mocno wytuszuj rzęsy i gotowe!

fot. ONS.pl/Heidi Klum/Mila Kunis

Oranże i brązy

Wszystkie ciepłe pomarańcze i róże sprawiają, że piwne oczy stają się bardziej brązowe. Jedyny minus takiego makijażu jest taki, że dobrze prezentuje się wyłącznie na delikatnie opalonej cerze.

fot. ONS.pl/Jennifer Lopez/Jessica Alba

Niebieskości i morskie zielenie

Jeśli masz ochotę na kolorowy makijaż sięgnij po morskie zielenie, błękit i granat. One najlepiej podbijają piwny kolor oczu. Pamiętaj jednak, że taki look wymaga nieskazitelnej cery - barwne cienie do powiek uwypuklają wszelkie niedoskonałości.

fot. ONS.pl/Mila Kunis/Lily Collins

Makijaż do piwnych oczu krok po kroku

Naszym zdaniem najlepiej wypada ten ze złoto-brązową bazą i, dla kontrastu i wydobycia głębi koloru, z dodatkiem srebrnej zieleni.

Nałóż podkład i bazę pod cień do powiek Nałóż brązowy cień na wysokości załamania powieki Na zewnętrznej części powieki nałóż grafitowy cień Na środek powieki nałóż rozświetlający pyłek w kolorze srebrnej zieleni Oprósz buzię matującym pudrem Podkreśl brwi specjalnym cieniem Nałóż jasnobrązowy cień na dolną powiekę Podkreśl kąciki oczu perłowym cieniem Wytuszuj porządnie rzęsy Wykonturuj twarz bronzerem i rozświetlaczem Pomaluj usta jasnoróżowym błyszczykiem.

Gotowe!

