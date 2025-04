Makijaż do niebieskiej sukienki niejednej z nas może spędzać sen z powiek. Dlaczego? Ten kolor jest bardzo wymagający. Zamiast eksperymentować z soczystymi kolorami, postaw na bezpieczne, neutralne odcienie — nude, brązy, szarości i czerń. Zawsze świetnie wypadną, niezależnie od tego, czy kreacja jest chabrowa, lazurowa, granatowa, czy błękitna.

Z zieloną tęczówką wspaniale komponują się szarości, brązy i złoto. W makijażu dziennym do niebieskiej sukienki postaw na make-up no make-up i sięgnij po odcienie nude. W makijażu wieczorowym natomiast, idealnie sprawdzi się klasyczny smoky eye. Możesz wzmocnić go złocistym akcentem. Wargi muśnij błyszczykiem, aby dodać im apetycznego glow lub pomaluj pomadką w kolorze zbliżonym do koloru warg.

Przy brązowych oczach, najlepiej wypadnie minimalistyczny makijaż. Zazwyczaj mają ciemną oprawę, są bardziej wyraziste, więc nie potrzebują wiele. Wystarczy pomalować powieki beżowym cieniem, wytuszować rzęsy, musnąć policzki różem lub rozświetlaczem i pomalować usta błyszczykiem. Idąc na wesele, imprezę lub inną uroczystość, makijaż oka wzmocnij kreską, a usta pomaluj bordową pomadką.

Dla niebieskich oczu doskonałym rozwiązaniem, podobnie jak w przypadku zielonych i brązowych będą odcienie nude i brązy. Makijaż dzienny ogranicz do minimum — wytuszuj rzęsy, pomaluj powieki jasnym cieniem, a usta nawilżającym balsamem. Gdy będziesz chciała dodać spojrzeniu pazura — zrób przydymione oko. Brązowy smoky sprawdzi się idealnie.

Makijaż do niebieskiej sukienki na wesele



Kupiłaś niebieską sukienkę na wesele i nie wiesz, jaki makijaż wybrać? Świetnym wyborem będzie make-up w odcieniach brązu w wykonaniu makijażystki Colette Gabrysiak. Wygląda elegancko i jest bardzo uniwersalny.

Wskazówka: do wykonania makijażu wieczorowego używaj produktów wodoodpornych — będzie wyglądał nieskazitelnie przez całą noc.

Makijaż do niebieskiej sukienki na wesele krok po kroku

Zacznij od nałożenia bazy. Dzięki temu prostemu zabiegowi twoja skóra stanie się nieskazitelnie gładka, a jej koloryt zostanie wyrównany. Baza pod cień pod powieki utrwali go i sprawi, że nie będzie odkładać się w załamaniach skóry. Nałóż na powieki cień w odcieniach jasnego różu. Dzięki niemu równomiernie nałożysz ciemniejsze odcienie. Nałóż na zewnętrzną część powieki ciemnobrązowy cień. Tym sprytnym zabiegiem powiększysz oczy i nadasz spojrzeniu głębi. Przypilnuj, by nałożyć go równomiernie. Na środek powieki nałóż brokatowy pyłek w odcieniach złota. Efekt będzie zniewalający! Na linii górnych rzęs zrób grafitową kreskę. Ten krok może być dość trudny, dlatego jeśli nie radzisz sobie z kredką, zrób kreskę pędzelkiem i grafitowym cieniem do powiek. Wytuszuj rzęsy czarną maskarą. Podkreśl brwi cieniem. Nie przesadź tylko z kolorem - jaśniejszy będzie wyglądać lepiej, niż przerysowany ciemny brąz lub czerń. Użyj pudru matującego. Wyrówna koloryt skóry i sprawi, że będziesz wyglądać świeżo i promiennie! Podkreśl dolne powieki cieniem w ciemnobrązowym kolorze. Wykonturuj rysy twarzy bronzerem i rozświetlaczem. Podkreśl usta pomarańczowym błyszczykiem. Najlepiej sprawdzą się te w naturalnych, ciepłych kolorach - od moreli po jasny pomarańcz. Utrwal make-up fixerem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.04.2017

