Makijaż do klubu to spore wyzwanie dla dziewczyn, które na co dzień się nie malują lub nie mają wprawy w robieniu make-upu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wieczorowy makijaż powinien być intensywny i wyraźny... a im ciemniejszych kolorów szminek i cieni do powiek używamy, tym trudniej jest je równo nałożyć. Jeśli nie masz pojęcia jak zrobić makijaż do klubu, zobacz nasz film - makijażystka Colette Gabrysiak podpowie, jak go wykonać krok po kroku!

Jaki makijaż do klubu jest najmodniejszy?

Przede wszystkim taki, który podkreśli twoje spojrzenie. Absolutnym must-have do jego wykonania jest ciemny cień do powiek i brokatowy pyłek, który wykończy makijaż oka. Zobacz, jak to zrobić!

Makijaż do klubu krok po kroku

Nałóż bazę pod cień do powiek Nałóż jasnobrązowy cień na wysokości załamania powieki Na całą powiekę nałóż czarny cień Podkreśl kąciki oczu perłowym cieniem Nałóż fluid na całą twarz Nałóż puder w okolicy dolnych powiek Na wewnętrznej części powieki nałóż złoty pyłek Podkreśl jasnobrązowym cieniem dolną powiekę Dodaj ciemną kreskę na linii dolnych rzęs Pomaluj czarną kredką linię wodną oka Wytuszuj rzęsy Podkreśl brwi cieniem Wykonturuj rysy twarzy bronzerem i rozświetlaczem Podkreśl łuk kupidyna rozświetlaczem Pomaluj usta ulubioną szminką

