Wybór makijażu do czerwonej sukienki to trudne zadanie. Jedni uważają, że powinien być tak samo intensywny jak kolor kreacji - inni, że powinien być delikatny i jedynie podkreślać naturalne piękno kobiety.

Gdybyśmy miały wybrać ten idealny, w którym same chętnie wystąpiłybyśmy, byłby gdzieś po środku - jednocześnie czerpałby z koloru czerwonego, ale nie był zbyt intensywny i wyzywający.

Jaki makijaż pasuje do czerwonej sukienki?

Sporo zależy od kroju kreacji, twojego koloru włosów i oczu oraz od tego, na jaką okazję ma być makijaż. Wyróżniłyśmy trzy makijaże, które naszym zdaniem, najlepiej sprawdzą się przy czerwonej sukience.

Mocny akcent na oko

Smoky eyes to klasyk, który sprawdza się na każdą okazję. Kolory cieni dobieraj do typu urody - zimny najlepiej komponuje się z grafitowo-szarym makijażem a ciepły z brązowo-złotym i koloru oczu.

niebieskie oczy - idealnie sprawdzą się stalowe szarości, grafit, srebro i czerń.

zielone oczy - korzystaj z chłodnych brązów wpadających w burgund i morskich zieleni.

piwne oczy - najlepsze będą ciepłe brązy, złoto i beże. Jako akcent kolorystyczny możesz dodać odrobinę śliwkowego lub granatowego cienia.

Przy mocnym podkreśleniu oczu, usta pozostaw neutralne. Świetnie sprawdzi się cielisty błyszczyk, który doda twarzy świetlistości.

fot. ONS.pl/Katie Holmes/Kate Beckinsale

Czerwone usta

To najlepsze towarzystwo dla czerwonej sukienki. Najlepiej, jeśli czerwień szminki idealnie pasuje do koloru kreacji. Pamiętaj, że czerwienie też potrafią być zimne i nie zawsze muszą oznaczać gorącego oranżu. Dobór odpowiedniego odcienia to połowa sukcesu.

Przy tak mocnym zaakcentowaniu ust, reszta makijażu powinna być neutralna. Oczy warto podkreślić cieniami w kolorze złota i nude oraz wytuszować rzęsy. Możesz dodać też czarną kreskę zrobioną eyelinerem.

fot. ONS.pl/Karolina Kurkova/Karlie Kloss

Delikatny makijaż

Makijaż utrzymany w złoto-beżowych odcieniach to doskonałe rozwiązanie dla kobiet, dla których założenie czerwonej sukienki już jest wyzwaniem - idealnie dopełnia stylizacji i pozwala kreacji grać pierwsze skrzypce.

Przy takim make-upie możesz zaszaleć z rozświetlaczem i musnąć nim nie tylko policzki, ale też łuk brwiowy, czubek nosa i łuk kupidyna.

fot. ONS.pl/Natalia Vodianova/Laetitia Casta

Nasz makijaż do czerwonej sukienki

Postawiłyśmy na mocny akcent na usta - szminka jest w takim samym odcieniu czerwieni jak sukienka. Oczy podkreśliłyśmy czarną kreską nad górną powieką i odrobiną śliwkowego cienia - zrezygnowałyśmy jednocześnie z czarnego smoky eyes. Jesteś ciekawa jak wykonać makijaż do czerwonej sukienki? Zobacz nasz film!

Nałóż podkład i na powieki i rozetrzyj. Nałóż świetlisty cień na całą powiekę. Zrób zarys kreski szarym cieniem do powiek. Zrób kreski czarnym eyelinerem. Podkreśl dolną powiekę wiśniowym cieniem do powiek. Wytuszuj rzęsy. Przyklej kępki sztucznych rzęs. Nałóż podkład na całą twarz. Podkreśl brwi kredką. Zniweluj cienie pod oczami korektorem. Nałóż bronzer i rozświetlacz na kości policzkowe. Podkreśl usta konturówką i czerwoną szminką.

