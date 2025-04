Makijaż czarownicy to najczęściej wybierany look na halloweenową imprezę. Spodoba się przede wszystkim tym z was, które nawet podczas Halloween nie chcą rezygnować z kobiecego looku - makijaż czarownicy może być glamour! Co więcej, to jeden z tych make-upów, do których nie musisz mieć specjalnych farbek ani innych akcesoriów i jest prosty do wykonania.

Taki makijaż może mieć różne oblicza. My zdradzimy wam przepis na podstawowy makijaż czarownicy, który z łatwością wykonasz sama. Oprócz podstawowych kosmetyków - podkładu, korektora i tuszu - potrzebne ci będą cienie do powiek w kolorze bordo i brązu oraz eyeliner. Do wykonania makijażu ze zdjęcia została wykorzystana paleta Mauve Obsessions od Huda Beauty.

Łatwy i szybki makijaż czarownicy krok po kroku

Nałóż bazę, a następnie mocno kryjący podkład. Aby efekt był faktycznie „piorunujący", wybierz kosmetyk o ton jaśniejszy od swojej naturalnej karnacji. Utrwal wszystko transparentnym pudrem. Mocno podkreśl brwi, najlepiej nieco ciemniejszą kredką niż zwykle, możesz nadać im też ostrzejszego kształtu. Na całą górną powiekę nałóż bordowy cień i delikatnie rozetrzyj - granice powinny być niewidoczne. Podkreśl nim również dolną powiekę. Narysuj eyelinerem grubą, czarną kreskę wzdłuż górnej linii rzęs, dolną natomiast podkreśl ciemną kredką. Wytuszuj rzęsy i doklej sztuczne (najlepiej te maksymalnie duże). Usta pomaluj matową szminką w kolorze wina lub w odcieniach brązu. Kości policzkowe podkreśl bronzerem.

Wiele ciekawych inspiracji na makijaż czarownicy znajdziesz też na TikToku. Dziewczyny chętnie dzielą się tam swoimi pomysłami na mroczny, a jednocześnie bardzo seksowny make-up.



Wyraziste spojrzenie i mocno podkreślone usta

Pomaluj lawendowym cieniem górną i dolną powiekę. Następnie, czarnym eyelinerem narysuj grubą kreskę. Nałóż rozświetlacz na wewnętrzne kąciki oka oraz na środek górnej powieki i rozetrzyj. Czarną kredką mocno podkreśl dolną linię rzęs. Przyklej 3 purpurowe cyrkonie w różnych rozmiarach, narysuj eyelinerem księżyc na czole, podkreśl usta czarną lub grafitową pomadką, a dla wzmocnienia efektu — doklej sztuczne rzęsy.

Subtelny makijaż oka i ciemne usta

Łatwym i ciekawym pomysłem na makijaż czarownicy na Halloween 2022, podzieliła się też TikTokerka @reitxmakeup. Zacznij od pomalowania twarzy podkładem, aby ukryć wszelkie niedoskonałości i zrobić wspaniałe płótno dla reszty. Nałóż rozświetlacz na policzki, pomaluj powieki szarym cieniem, a następnie narysuj eyelinerem graficzne wzory w kąciku oka i na górnej powiece. Pomaluj górną powiekę lśniącym, fioletowym cieniem i tym samym kosmetykiem zrób „łezki” na dole. Obrysuj usta ciemną konturówką i na sam koniec podkreśl je czarnym/grafitowym błyszczykiem z drobinkami.

