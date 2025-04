Makeup Revolution to brytyjska marka, która zadebiutowała całkiem niedawno, bo na początku 2014 roku. Zaskoczone? My też myślałyśmy, że jest na rynku przynajmniej ze 20 lat. To tylko świadczy o tym, jak bardzo jest rozpoznawalna - w ciągu dwóch lat zdołała zdziałać tyle co niejedna ta światowej sławy! Marka w mig podbiła kosmetyczny rynek w Anglii, a do jej popularności w Polsce mocno przyczyniły się youtuberki i blogerki.

Makeup Revolution ma w swojej ofercie przede wszystkim palety do makijażu - głównie cieni do powiek, ale znajdziecie również palety łączone - z różami, bronzerami i rozświetlaczami. Świetnej jakości kosmetyki za rozsądne pieniądze, czego można chcieć więcej od makijażowej marki?

Na półkę z kosmetykami Makeup Revolution trafiłyśmy w drogerii Hebe. Co prawda nie ma wszystkich produktów, ale i tak oferta jest bardzo szeroka. Warto pamiętać, że marka bardzo często wypuszcza limitowane, krótkie kolekcje - polujcie więc na perełki!

Jakie są nasze zakupowe plany? Na naszej liście jest rozświetlacz w kształcie serduszka i paleta do konturowania twarzy. Czekamy jeszcze na szminki i błyszczyki, póki co nie widziałyśmy ich w drogerii. A wy na co macie największą ochotę?