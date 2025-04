Maffashion idzie jak burza. Po modowej kolekcji stworzonej dla Aliexpress postanowiła spróbować swoich sił w dziedzinie makijażu i wspólnie z perfumerią Douglas przygotowała wyjątkową minikolekcję, która jest kwintesencją jej stylu. Jak wyszło? Naszym zdaniem, bardzo dobrze (i względnie niedrogo).

Jaka jest kolekcja Maffashion dla perfumerii Douglas?

Kolekcja składa się tylko z dwóch ślicznych brokatowych pudełek tzw. make-up boxów. Czym się różnią?

Pierwszy z nich to butelkowozielony box o nazwie City Look. Znajdziesz w nim rozświetlacz, żel do brwi i błyszczyk z kwasem hialuronowym - wszystko to, co potrzebne jest do stworzenia super naturalnego makijażu.

Drugi to różowy box o nazwie Glamour Look. W jego skład wchodzi brązowo-beżowa paleta z cieniami do powiek, maskara ekstremalnie podkreślającą rzęsy i pomadka w wyrazistym kolorze. Wyczarujesz nim makijaż na wszystkie ważne wyjścia.

Oficjalnie dołączyłam do grona ambasadorek #Douglas Perfumerie Douglas Polska. A już niedługo do sklepów trafia moje MakeUpBoxy! CITY & GLAM to dwa różne, wyjątkowe zestawy kosmetyków! Będę spoglądała na Was ze wszystkich witryn sklepów douglas w całej Polsce!!! Udanych zakupów moi drodzy! I widzimy się w Waszych miastach. - napisała na Facebooku.

Maffashion nie jest pierwszą Polką, która współpracuje z perfumerią Douglas. Wcześniej jej ambasadorkami były Ewa Chodakowska i Joanna Krupa, które reklamowały pomadki i konturówki Kiss Kit.

Jakie są ceny?

Każdy z boxów kosztuje 119 złotych. W każdym znajdziecie 3 kosmetyki, więc łatwo policzyć, że koszt jednego nie przewyższa 40 złotych. Kolekcja swoją premierę miała 17 września, więc jeśli macie ochotę na jeden z zestawów, lepiej się pośpieszcie.

