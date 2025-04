Wągry inaczej zwane zaskórnikami to punktowe zmiany skórne stanowiące mieszankę łoju i zrogowaciałego naskórka. Atakują one najczęściej strefę T (nos, czoło, brodę). Zmagają się z nimi nie tylko posiadaczki cery trądzikowej. Z czarnymi irytującymi kropkami walczy niejedna kobieta.

Reklama

Oczyszczanie skóry u kosmetyczki jest jedną z najskuteczniejszych metod pozbycia się wągrów. Niestety, jest ona dosyć kosztowna, dlatego zanim wybierzesz się do salonu kosmetycznego, wypróbuj kilka domowych sposobów. Jednym z nich jest łyżeczka do wągrów.

Spis treści:

Przyrząd do usuwania wągrów, inaczej łyżeczka UNNY, to metalowa pałeczka o dwóch różnej wielkości końcówkach wykonanych ze stali chirurgicznej, dzięki czemu nie uczula i nie rdzewieje. Mniejsza część służy do usuwania zaskórników, większa przeznaczona jest do pozbywania się bardziej problematycznych zmian skórnych.

Zaskórniki otwarte i zamknięte: czym są, czym się różnią i jak się ich skutecznie pozbyć domowymi sposobami?

fot. Zestaw łyżeczek do usuwania zaskórników ZOË AYLA (zalando.pl), cena: 34 zł/materiały prasowe

Zanim przystąpisz do wykonania zabiegu, pamiętaj o dokładnym oczyszczeniu twarzy i dezynfekcji przyrządu. Dzięki temu unikniesz roznoszenia bakterii i powstania stanu zapalnego.

Jak usunąć wągry łyżeczką?

Po oczyszczeniu skóry wykonaj peeling skóry, który pozwoli złuszczyć zrogowaciały naskórek. Rozpulchnij cerę, aby otworzyć pory. W tym celu przygotuj ziołową parówkę lub po prostu pochyl się nad naczyniem wypełnionym gorącą. W zależności od rodzaju zmiany skórnej lekko dociśnij odpowiednią końcówkę do skóry. Czasem lepiej jest przyłożyć ją ponad zaskórnikiem i przesuwać w dół lub w bok, do momentu, w którym zostanie usunięty. Po usunięciu wągra przyłóż do skóry wacik nasączony zimną wodą lub kostkę lodu w celu zamknięcia oczyszczonych porów. Skóra po zabiegu jest zaczerwieniona, dlatego warto nałożyć na nią głęboko nawilżający krem.

Domowe maseczki na wągry - 5 sprawdzonych przepisów, dzięki którym pozbędziesz się problemu

Używanie łyżeczki Unny jest doskonałym sposobem na skuteczne pozbycie się przykrych niespodzianek na twarzy. Przy regularnej dezynfekcji stosowanie przyrządu jest całkowicie bezpieczne. Dociskanie skóry paznokciami skutkuje powstawaniem blizn. Dzięki łyżeczce do usuwania zaskórników unikniesz tego problemu. Zabieg jest bezbolesny i z jego pomocą pozbędziesz się zmian skórnych nawet w trudno dostępnych miejscach, np. na skrzydełkach nosa.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.03.2016

Reklama

Czytaj także:

Maseczka z zielonej herbaty na twarz: hit w pielęgnacji skóry trądzikowej. 5 najlepszych przepisów

Maseczki oczyszczające do 20 zł: 6 produktów, które dają natychmiastowe efekty