Lwia zmarszczka jest jedną z pierwszych oznak upływającego czasu. Zazwyczaj zaczyna być widoczna w okolicach 30. roku życia. Z wiekiem bruzdy zaczynają się pogłębiać, twarz wygląda starzej, a skóra traci cały swój młodzieńczy blask. Wszystko za sprawą utraty kolagenu, odpowiedzialnego za jędrność i elastyczność. Na szczęście, dzięki sprawdzonym metodom możesz znacznie opóźnić ten proces, a przypadku już istniejącej lwiej zmarszczki - zmniejszyć jej widoczność.

Dwie, pionowe bruzdy między brwiami najczęściej są wynikiem bogatej mimiki twarzy i mrużenia oczu. Ich widoczność potęguje również palenie tytoniu oraz przewlekły stres. Warto mieć na uwadze, że powstawanie lwiej zmarszczki jest w dużej mierze uzależnione od kondycji skóry i indywidualnych predyspozycji.

Widoczność lwiej zmarszczki możesz zmniejszyć domowymi sposobami. Aby jednak były skuteczne, ważna jest systematyczność.

Ćwiczenia na lwią zmarszczkę:

- złącz wskazujący i środkowy palec i masuj okrężnymi ruchami miejsce między brwiami;

- tymi samymi palcami wygładzaj zmarszczkę, zaczynając od środka i kierując się ku zewnętrznym końcom brwi.

Oba ćwiczenia możesz wykonywać podczas nakładania kremu. Najlepiej powtarzaj je dwa razy dziennie — rano i wieczorem.

np. z retinolem, kolagenem lub kwasem hialuronowym w składzie. Stosowane regularnie przyniosą zadowalające efekty. Lwia zmarszczka jest o wiele bardziej widoczna, gdy nie dbamy o wystarczające nawodnienie organizmu, dlatego pilnuj, żeby wypijać odpowiednią ilość wody w ciągu dnia.

fot. Adobe Stock, Valua Vitaly

Gdy domowe sposoby nie pomogą lub nie widzisz zadowalających efektów, możesz skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Najpopularniejsze na lwią zmarszczkę są zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego i botoksu. W przypadku pierwszego, efekt może utrzymywać się nawet do 18. miesięcy, natomiast przy toksynie botulinowej średnio ok. 6 miesięcy. Po tym czasie zabieg należy powtórzyć. Na lwią zmarszczkę skuteczny będzie również laser frakcyjny. W zależności od głębokości zmarszczki potrzebna jest seria zabiegów ustalana indywidualnie. To najtrwalsza metoda, której efekty mogą utrzymywać się kilka lat.

