Rzęsy uniesione na wysokość 12 km!

Bohaterem lotu Wizz Air x Sky High do Barcelony był tusz do rzęs Lash Sensational Sky High od Maybelline New York. Viralowa mascara, którą uwielbiają Polki* daje niesamowite wydłużenie i objętość aż do 24h**. Dzięki innowacyjnej szczoteczce, tusz zapewnia efekt “rzęs uniesionych do samego nieba”. Nie tylko podkreśla spojrzenie, ale też tworzy efekt nieziemsko długich rzęs przez cały dzień! To nie wszystko, produkt ma formułę wzbogaconą w odżywiający ekstrakt z bambusa.

O zaletach tuszu do rzęs przekonały się nie tylko influencerki i laureatki konkursu, ale też pasażerki linii Wizz Air x Sky High! Podróżujący do Barcelony, powitani przez kobiecą załogę WIZZ, mogli wykonać makijaż rzęs i stworzyć “podniebny look”. Każdy z nich miał również możliwość skorzystania z obecności make-up artists, dostępnych na pokładzie samolotu. Przed wejściem na pokład stewardessy WIZZ rozdały podróżnym prezenty od marki, wśród których znalazła się mascara, opaska na oczy, etui na paszport, a także kod rabatowy i mały upominek od drogerii Hebe oraz Wizz Air.

Podróż z Maybelline New York, a tym samym przygoda z produktem zaczęła się jednak znacznie wcześniej. Marka przygotowała niespodzianki dla podróżujących również na lotnisku Chopina. Tuż przed wejściem do samolotu Wizz Air na uczestników lotu czekała strefa beauty, w której mogli przetestować produkty, zrelaksować się przed lotem i poczuć klimat podniebnej podróży.

Gwiazdy social mediów na pokładzie Wizz Air x Sky High!

W wygodnych fotelach samolotu zasiadły topowe influencerki i gwiazdy social mediów. Wśród nich znalazły się:

Karolina Pisarek – Sala (@karolina_pisarek),

Weronika Zoń (@weronikazon),

Magdalena Karwacka (@magdalena.karwacka),

Gabriela Orzechowska (@inchidris),

Ewa Zawada (@ewazawadza),

Emilia Nowotka (@emiliamup),

Izabela Wojciechowska (@foginthegarden),

Vanessa Wilczewska (@beautyvtricks),

Natalia Kwiecińska (@nataliaakwiecinska),

Selena Wilczewska (@selena.wil),

Zuzanna Iwanowska (@zuzannaiwanowska).

Uczestniczki przyjęły rolę przewodniczek po mieście i mentorek beauty podczas lotu! Już przed podróżą podzieliły się z widzami wskazówkami m.in. na idealny make-up look w stylu stewardessy!

¡Hola Barcelona!

Barcelona to miasto kontrastów, które przyciąga turystów z całego świata. Pasażerki lotu Wizz Air x Sky High ruszyły na jego podbój, biorąc udział w miejskim bingo! Dzięki grze poznały najbardziej charakterystyczne punkty miasta i doświadczały jego uroków - w tym pysznego tapas i fiesty! A to wszystko z wysoko uniesionymi rzęsami!

* Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie wizaz.pl na grupie 142 kobiet w okresie czerwiec 2023 r.

** Maskara Sky High od Maybelline New York - maskara numer jeden wśród wszystkich produktów w kategorii maskar. L'Oreal Polska za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami - jako suma rynków: Drogerie, Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Sklepów Chemicznych, Dużych sklepów spożywczych, Średnich sklepów spożywczych, Małych Sklepów Spożywczych; sprzedaż wartościowa, okres marzec 2022 - marzec 2023, kategoria: maskary.

