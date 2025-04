2 z 4

W stylu haute couture

Odrobina podkładu np. True Match i korektora Lumi Magique pod oczy. Twarz omieciona pudrem rozświetlającym, a kość policzkową muśnięta różem Le Blush 140. Wszystko to z umiarem – Paryżanki nigdy nie przesadzają z podkładem. Do tego cienka linia linerem u nasady rzęs na górnej i dolnej powiece. Rzesy wytuszowane maskarą Volume Million Lashes So Couture. Uzupełnieniem makijażu So Couture jest intensywna pomadka – czerwień dopasowana do karnacji. Laetitia Casta ma na sobie Color Riche Serum Inside 202.

Tego potrzebujesz by wykonać makijaż: