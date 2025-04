Trądzik to nie tylko problem nastolatków, bardzo często dotyka też w dorosłym życiu. Te z nas, które z nim walczą wiedzą, jak jest uparty i jak ciężko z nim wygrać. Popularnymi składnikami, które w niego celują są głównie kwas salicylowy, nadtlenek benzoilu i kwasy AHA. Wysuszają niedoskonałości i hamują powstawanie nowych. Niestety, nie są bez wad - mogą wywoływać działanie niepożądane takie jak podrażnienie, suchość lub przebarwienia. Ale super środki przeciwtrądzikowe, możemy znaleźć też w naszej kuchni. Jednym z nich są liście laurowe. Ta popularna przyprawa może zdziałać cuda dla naszej skóry — sprawi, że będzie gładka, jędrna, pełna blasku i bez przebarwień.

Reklama

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak stosować liście laurowe na trądzik.

Spis treści:

Liście laurowe to skarbnica witamin i minerałów. Zawierają witaminę A, witaminy z grupy B, witaminę C, tiaminę, ryboflawinę, niacyna, wapń, żelazo, sód, cynk, miedź, mangan, magnez, fosfor, potas i foliany. Mają właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwnowotworowe.

Pożegnaj siwe włosy z liściem laurowym — domowy sposób polecany przez nasze babcie

fot. Liście laurowe na trądzik/ Adobe Stock, ImpressionMall

W pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej pomocny będzie tonik z liści laurowych i olejek laurowy.

Tonik z liści laurowych na trądzik - przepis

Wrzuć do szklanki z wrzącą wodą 3 liście laurowe i odstaw do ostudzenia. Następnie odcedź napar i przelej do ciemnej, szklanej buteleczki. Przecieraj tonikiem twarz lub inny obszar dotknięty trądzikiem (np. ramiona, plecy) dwa razy dziennie. Przechowuj go w lodówce.

Liście laurowe to panaceum na zmarszczki. 2 domowe przepisy, które ujędrnią i wygładzą skórę

Olejek laurowy na trądzik

Olejek laurowy jest doskonałym środkiem antyseptycznym i przeciwzapalnym. Możesz stosować go samodzielnie (miejscowo na pryszcze), lub jeśli masz bardzo wrażliwą skórę — połączyć z innym olejem np. jojoba.

Ważne: przed zastosowaniem toniku z liści laurowych i olejku laurowego zrób próbę uczuleniową. Pamiętaj również, że domowe kuracje pomagają w łagodniejszych odmianach trądziku. W cięższych przepadkach, gdy masz torbiele i guzki, niezbędna będzie wizyta u specjalisty.

Reklama

Czytaj także:

Maseczka z płatków owsianych zlikwiduje trądzik i wygładzi zmarszczki. 7 najlepszych przepisów

Maseczka z zielonej herbaty na twarz: hit w pielęgnacji skóry trądzikowej. 5 najlepszych przepisów