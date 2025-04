Zimą usta są wyjątkowo wrażliwe. Skóra na nich jest bardzo cienka i nie mają gruczołów łojowych wydzielających oleje, dlatego tak łatwo o podrażnienia. Niezbędna o tej porze jest pomadka ochronna do ust, która chroni przed utratą wilgoci i dba, żeby były miękkie i aksamitnie gładkie. Ale… co wtedy, gdy mimo starań stały się ofiarą mroźnego, suchego powietrza i daleko im do apetycznego wyglądu — są suche jak Sahara, spierzchnięte i pękają? Na ratunek przychodzi społeczność TikToka z superodżywczym zabiegiem #lipslugging, który szybko się z tym upora i pomoże im przetrwać trudne, zimowe warunki.

O sluggingu zrobiło się głośno rok temu. Jako pierwszy pojawił się „skin slugging” — smarowanie twarzy wazeliną. Nałożenie cienkiej warstwy produktu na bazie ropy naftowej na skórę, miało wzmocnić warstwę hydrolipidową, zwiększyć blask i zapobiec wysuszeniu. Później głośno było o „sluggingu paznokci”, zabiegu, którego głównym celem było odżywienie i nawilżenie skórek i o „sluggingu włosów”, po którym pasma były lśniące, gładkie i miękkie. Wszyscy przekonaliśmy się, że wazelina działa cuda i jest wielozadaniowcem. Teraz na platformie rozpędu nabiera #lipslugging.

Co to jest „lip slugging”?

Podobnie jak „slugging twarzy” i „slugging paznokci”, „lip slugging” to nocny zabieg regenerujący, który wyleczy suche, popękane usta. Polega na nałożeniu dwóch warstw produktów nawilżających.

Jak wykonać „lip slugging”?

Na początek nałóż cienką warstwę produktu nawilżającego. Może to być krem, maska, balsam, masło kakaowe, witamina E lub kwas hialuronowy. Następnie posmaruj usta wazeliną. Zabieg powtarzaj codziennie, przed pójściem spać.

