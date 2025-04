5 z 8

Kremo-żel z witaminowymi drobinkami do twarzy Lirene, cena 21 zł

To mój ulubiony krem! Wracam do niego z sentymentem już od kilku lat. Ślicznie pachnie, nie pozostawia na twarzy tłustej warstwy, błyskawicznie się wchłania, a do tego mocno nawilża twarz. Dodatkowym atutem są witaminowe drobinki - ten produkt to w zasadzie kremo-żel. Zużyłam już chyba z 15 opakowań tego kremu i ciągle nie mogę się z nim rozstać!

Weronika, redaktor działu Dom i Kuchnia