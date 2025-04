Lekki makijaż na lato

Spływający podkład, rozmazany eyeliner, lepka szminka i błyszcząca od potu skóra - też to znasz? Utrzymanie nienagannego makijażu, gdy na zewnątrz fala gorącego powietrza, nie jest łatwe. Chcąc czuć się pięknie, komfortowo i świeżo przez cały czas, o każdej porze dnia i nocy i w każdych warunkach, warto wraz z rozpoczęciem lata, zrobić małe porządki w kosmetyczce. Kluczem do zapewnienia świeżego, promiennego wyglądu przez cały dzień są kosmetyki o lekkiej, nieobciążającej konsystencji i odporne na pot. Takie, które przetrwają ekstremalne sytuacje.

Makijaż na lato ma być lekki i w subtelny sposób podkreślać urodę, dlatego na ten czas odstaw na bok tłuste fluidy i zrezygnuj z wielowarstwowego make-upu. Skóra i tak wystarczająco cierpi podczas wysokich temperatur, więc lepiej nie dokładać jej ciężaru kolejną porcją pudru. W tym okresie trzymaj się zasady — maksymalizm w pielęgnacji (ultranawilżanie i wysoka ochrona przeciwsłoneczna) i minimalizm w makijażu. Zjedź w dół, żeby dowiedzieć się, jakie kosmetyki pomogą ci uzyskać lekki i jednocześnie trwały makijaż na lato.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Idealny make-up — bez względu na porę roku — zaczyna się od wypielęgnowanej, gładkiej skóry. Regularnie rób peelingi i nakładaj maseczki nawilżające. Możesz kupić gotowe produkty w sklepach (podczas podróży doskonale sprawdzą się maski w płachcie) lub zrobić je samodzielnie w domu, np. maseczkę z aloesu, maseczkę z miodu lub maseczkę z płatków owsianych. Nie zapominaj też o pielęgnacji okolic oczu. Skóra w tym miejscu jest niezwykle delikatna i niestety — to właśnie w tych okolicach pojawiają się pierwsze zmarszczki. Ciągłe mrużenie oczu od słońca, suche powietrze, dodatkowo nie sprzyjają jej kondycji. Regularnie stosuj płatki pod oczy, a na noc nakładaj grubszą warstwę kremu — zadziała jak odżywcza maseczka.

Latem wybieraj lekkie, beztłuszczowe formuły, które nie obciążają skóry, a jednocześnie silnie nawilżają i nie powodują wyświecania się skóry w ciągu dnia. Posiadaczki cery trądzikowej powinny szukać nie tylko produktów z efektem matującym, ale również mających właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne.

Krem z filtrem to najlepszy kosmetyk przeciwzmarszczkowy. Niestety, większość z nas przypomina sobie o nim wraz z nadejściem upalnych dni. To największy błąd, jaki możesz popełnić w pielęgnacji. Kosmetyki z filtrem powinnyśmy stosować o każdej porze roku, bez względu na pogodę. Latem wybieraj najwyższą ochronę - 50 SPF. Dzięki bogatej ofercie w sklepach, bez problemu dobierzesz produkt odpowiadający potrzebom twojej skóry. Stosuj po nałożeniu kremu nawilżającego.

W sezonie wakacyjnym zrezygnuj z tłustych podkładów i przestaw się na lżejsze formuły. Idealnym wyborem są kremy BB wyrównujące koloryt skóry i tuszujące drobne niedoskonałości. Dobrą bazą lekkiego makijażu na lato będą również kremy BB z filtrem SPF, które dodatkowo będą chroniły i pielęgnowały cerę.

Lekki podkład na lato – 5 najlepszych kosmetyków, które dają efekt drugiej skóry

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Zamiast ciężkich, matujących pudrów w kamieniu, wybieraj sypkie, mineralne kosmetyki. Są tak samo skutecznie, a zdecydowanie bardziej przyjazne skórze. Świetnie sprawdzi się też puder ryżowy. Jest transparentny, więc nie zmienia koloru podkładu, za to zapewnia mat na długi czas. Zawsze warto mieć też w torebce bibułki matujące — idealne, gdy chcemy szybko usunąć nadmiar sebum.

Bez połysku nie ma lata. Rozświetlacz to podstawa w wakacyjnej kosmetyczce. Jest wielozadaniowy — możesz go wykorzystać nie tylko do podkreślenia policzków, ale też na powieki i dekolt.

Makijaż „golden hour skin” to jeden z najpiękniejszych trendów na lato 2022. Jak wygląda i jak osiągnąć taki efekt?

Róż do policzków to totalny zwycięzca wakacyjnego make-upu. Dodaje świeżości i dziewczęcego uroku. Do lekkiego makijażu na lato stosuj kosmetyki o kremowej formule, które pięknie stapiają się ze skórą.

W ciągu dnia zrezygnuj z wielu warstw tuszu na rzęsach. Wystarczy jedna, za to porządnym kosmetykiem. Takim, który wydłuży, pogrubi i maksymalnie je podkręci. Wybieraj też wodoodporne tusze — będziesz miała gwarancję, że po kilku godzinach spędzonych na słońcu, nie będziesz miała efektu „pandy”,

Dobry i tani tusz do rzęs: 6 kosmetyków, które dają spektakularne efekty

Idealnym dopełnieniem lekkiego makijażu na lato będą usta muśnięte olejkiem do ust. To makijażowy hit ostatnich miesięcy. Wygląda nie tylko bardzo apetycznie, ale też znakomicie nawilża i pielęgnuje wargi.

fot. Paleta róży do policzków Diego dalla Palma, cena: ok. 180 zł; Pielęgnujący olejek do ust o smaku grejpfruta Prouve, cena: 32 zł; Wodoodporny tusz do rzęs Eveline Cosmetics; cena: ok. 33 zł; Lekki krem tonujący BB SPF 50+ Iwostin, cena: ok. 35 zł; Perfecteur Teint Express Ekspresowy Korektor Cery Eisenberg, cena: 235 zł/materiały prasowe; ImaxTree/ AgencjaFree

