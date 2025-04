Październik przynosi nam Halloween — najbardziej upiorną noc w roku. Jedni rozpoczynają przygotowania do imprezy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, kupując stroje, rezerwując wizytę u fryzjera i kosmetyczki, żeby stworzyć jak najbardziej przerażający wygląd. Z drugiej strony są tacy, którzy nie chcą konkurować z Heidi Klum, nie podchodzą do tego tak gorączkowo i często zostawiają wszystko na ostatnią chwilę. Jeśli jesteś w tym drugim teamie, nie martw się. Jest wiele pomysłów na stworzenie niesamowitego halloweenowego stroju „na szybko”, który nie nadszarpnie twojego budżetu

Gdy jednak będziesz miała naprawdę mało czasu, zawsze możesz ratować się makijażem. Z pomocą przychodzi jedna z TikTokerek, która pokazała, jak krok po kroku zrobić upiorny makijaż klauna. Film ma tysiące wyświetleń i setki pozytywnych komentarzy. Najlepsze w nim jest to, że nie wymaga specjalnego stroju. Można wykorzystać go do wszystkiego — do czarnej mini i do bluzy z kapturem. Zobacz.

Łatwy makijaż klauna na Halloween 2022 — jak zrobić?

Aby odtworzyć makijaż klauna, który zaprezentowała Jensen, oprócz podstawowych kosmetyków – podkładu i różu – będzie ci potrzeba paleta cieni do powiek w odcieniach brązu (Tiktokerka użyła palety cieni Naked Reloaded od Urban Decay), czarny eyeliner w pisaku oraz pomadka do ust w wiśniowym kolorze.

Na początek zadbaj o dobrą bazę - nałóż fluid, zamaskuj niedoskonałości korektorem, wykonturuj twarz i zrób delikatne rumieńce. Następnie przejdź do makijażu oka. Brwi podkreśl tuszem koloryzującym, a na powiekach zrób delikatny smokey w odcieniach brązu. Teraz chwyć za eyeliner. Namaluj trójkąty i kropki pod oczami i nad łukiem brwiowym. Tym samym produktem przedłuż kąciki ust oraz wykonturuj wargi. Nałóż wiśniową szminkę, zrób cień w kącikach grafitowym cieniem do powiek, a na sam koniec pomaluj je olejkiem lub bezbarwnym błyszczykiem. Dla wzmocnienia wyglądu doklej długie, sztuczne rzęsy.

PS. W gotowości miej dobry płyn do demakijażu ;)

