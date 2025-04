Laser frakcyjny to urządzenie wykorzystywane w medycynie estetycznej do walki ze zmarszczkami, przebarwieniami, rozstępami i bliznami. W przeciwieństwie do tradycyjnego lasera kosmetycznego, wiązka światła działa precyzyjnie tylko na zmienione obszary, które wymagają naprawy i regeneracji, a nie na zdrową skórę.

Reklama

Na czym polega zabieg?​

Laser frakcyjny powoduje kontrolowany, fototermiczny uraz skóry - mimo, że poddawany jest mu tylko naskórek, to światło lasera jest w stanie dotrzeć do głębszych warstw skóry właściwej. Co więcej, jest absorbowane przez zawartą w niej wodę - w ten sposób dochodzi do natychmiastowego jej podgrzania w tkance i jej odparowania, co tworzy mikroskopijne „dziurki" w skórze (standardowo co 1 mm, ale można tę odległość wydłużyć lub skrócić).

Zabieg z wykorzystaniem lasera frakcyjnego uruchamia procesy regeneracji - zawarty w skórze kolagen ulega obkurczeniu i rozpoczyna się etap tworzenia nowych włókien kolagenowych.

Przed i po zabiegu



Po dokładnym oczyszczeniu i zdezynfekowaniu skóry, wybrana partia ciała poddawana jest działaniu lasera. Zabieg trwa od 30 do 60 minut w zależności od partii skóry i wielkości problemu.

Niestety, zabieg jest bolesny, tuż po nim należy stosować maść znieczulającą. Dyskomfort odczuwany jest jeszcze przez kilka kolejnych godzin, a regeneracja może potrwać nawet do 3 miesięcy - w tym czasie skóra jest opuchnięta i się łuszczy.

Ważne! Niezwykle ważne jest dobranie odpowiednich parametrów do problemu i fototypu skóry - zabieg laserem frakcyjnym należy kilkukrotnie powtórzyć. W zależności od przypadłości: aby wygładzić zmarszczki stosuje się od 3 do 5 zabiegów, żeby zlikwidować blizny i rozstępy, potrzeba od 5 do 8 zabiegów - powinny być wykonywane w sekwencjach od jedno do sześciotygodniowych.

Dla kogo laser frakcyjny?

Zabiegi z wykorzystaniem lasera frakcyjnego polecane są przede wszystkim tym, którzy borykają się z takimi problemami jak: zmarszczki, przebarwienia, blizny potrądzikowe i pooperacyjne, rozstępy.

Przeciwwskazania:

ciąża i karmienie piersią,

przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,

stosowanie retinoidów (również kremów z retinolem),

opalanie się na słońcu i w solarium,

nowotwory,

padaczka,

cukrzyca,

łuszczyca.

Laser frakcyjny - efekty

zredukowane zostają przebarwienia zarówno te posłoneczne jak i po trądzikowe,

spłycone i rozjaśnione zostają blizny i rozstępy,

zmarszczki stają się mniej widoczne,

skóra odzyskuje zdrowy koloryt,

staje się sprężysta i zyskuje na gęstości.

Laser frakcyjny - cena

Ceny zabiegu z użyciem lasera frakcyjnego zaczynają się od 400 złotych za takie partie ciała jak czoło oraz obie dłonie, ale mogą dojść do 2500 złotych.

Reklama

Więcej o zabiegach kosmetycznych: